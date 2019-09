Systech stellt seine revolutionäre Suite für digitalen Markenschutz vor

Systechs Plattform der nächsten Generation ist die einzigeMarkenschutzlösung, die fehlersichere Produktauthentifizierung mitSerialisierung, Rückverfolgbarkeit und Einsichten integriertLas Vegas (ots/PRNewswire) - Systech, ein weltweit aktiverTechnologieführer im Segment des digitalen Schutzes undAuthentifizierens von Marken, gab heute auf der "PACK EXPO Las Vegas"die offizielle Einführung seiner Systech Brand Protection Suite(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2584997-1&h=1937374168&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2584997-2%26h%3D2787237630%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.systechone.com%252Fsolutions%252Fbrand-protection-anti-counterfeiting-anti-diversion%252F%26a%3DSystech%2BBrand%2BProtection%2BSuite%25E2%2584%25A2&a=Systech+Brand+Protection+Suite%E2%84%A2) bekannt. Bei der Plattform handelt es sich umeine leistungsstarke und vollständig integrierte Lösung, die Kundenhilft, Fälschungen zu bekämpfen, Umvermarktungen zu verhindern undregulatorische Vorgaben einzuhalten.Die interaktive Mehrkanal-Pressemitteilung können Sie hierabrufen: https://www.multivu.com/players/English/8471152-systech-launches-brand-protection-suite-at-pack-expo-las-vegas/Die "Systech Brand Protection Suite" ist die erste Lösung, die dieentscheidenden Säulen des Markenschutzes - Serialisierung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2584997-1&h=443359183&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2584997-2%26h%3D2986597007%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.systechone.com%252Fproduct%252Fserialization-regulatory-compliance-uniseries%252F%26a%3Dserialization&a=Serialisierung), Rückverfolgbarkeit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2584997-1&h=2424861888&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2584997-2%26h%3D580081666%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.systechone.com%252Fproduct%252Ftraceability-supply-chain-unitrace%252F%26a%3Dtraceability&a=R%C3%BCckverfolgbarkeit), Authentifizierung(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2584997-1&h=3079596677&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2584997-2%26h%3D1889110093%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.systechone.com%252Fproduct%252Freal-time-product-authentication-unisecure%252F%26a%3Dauthentication&a=Authentifizierung) und Einsichten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2584997-1&h=1733387644&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2584997-2%26h%3D2262876915%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.systechone.com%252Fproduct%252Fpackaging-line-operational-insight-systech360%252F%26a%3Dinsight&a=Einsichten) - nahtlosintegriert. Sie transformiert einen einfachen Paket-Strichcode ineiner Weise, dass Markeninhaber für ein bestimmtes Produkt währenddessen Bewegung innerhalb der Lieferkette End-to-End-Sichtbarkeit undumsetzbare, datenbasierte Einsichten erlangen."Fälscher und Kriminelle des grauen Marktes arbeiten immerraffinierter, sodass traditionelle Maßnahmen wie Hologramme undspezielle Tinten allein nicht mehr ausreichen, um Bedrohungen derLieferkette zu bekämpfen. Und andere Technologien, wie RFID, sind fürdie meisten Produkte zu teuer", so Ara Ohanian (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2584997-1&h=2208479360&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2584997-2%26h%3D3592554512%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Faraalecohanian%252F%26a%3DAra%2BOhanian&a=Ara+Ohanian), CEO von Systech. "Der Markenschutz musssich mitentwickeln; und Systech setzt sich dafür ein, disruptiveTechnologien und holistische Lösungen anzubieten, die unseren Kundenhelfen, Produkte authentisch, sicher und im Zusammenhang zu halten -von der Herstellung bis zu deren Konsumenten.""Diese Einführung stellt für Markenschutzlösungen einenParadigmenwechsel dar", so Joe Belenardo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2584997-1&h=3230634424&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2584997-2%26h%3D4224365135%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fjoe-belenardo-4229406%252F%26a%3DJoe%2BBelenardo&a=Joe+Belenardo), Senior Vice President von Systech."Wir sehen, dass unsere Kunden eine integrierte Lösung verlangen, mitder sie die Technologie umsetzen können, die sie je nach denBedrohungen und Herausforderungen ihrer Lieferkette brauchen. Mitdieser Einführung bieten wir - konkurrenzlos im Segment - eineEnd-to-End-Markenschutzlösung an, die den Bedarf unserer Kunden anjedem beliebigen Punkt ihres Markenschutzweges decken wird."Seit ihrem Soft-Launch Anfang dieses Jahres ist die Systech BrandProtection Suite rasch von großen Marken verschiedener Branchenangenommen worden, darunter der Branchen Pharma, E-Zigaretten,Kosmetik und Spirituosen. Die Plattform bietet eine einfache und dochumfassende Lösung, die die Marken eines Unternehmens und dessenKonsumenten schützt, während es seine Strichcodes mit Funktionenausstattet:- Fälschungen zu bekämpfen- Umvermarktungen zu erkennen- Einsichten in die Lieferkette zu gewähren- Konsumenten einzubeziehenBesuchen Sie Systech auf der PACK EXPO Las Vegas am Stand N-230oder auch online (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2584997-1&h=3402829358&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2584997-2%26h%3D3151476208%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.systechone.com%252Fsolutions%252Fbrand-protection-anti-counterfeiting-anti-diversion%26a%3Donline&a=online), um mehr zu erfahren.Informationen zu Systech (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2584997-1&h=2450327811&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2584997-2%26h%3D277396682%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.systechone.com%252F%26a%3DAbout%2BSystech&a=Informationen+zu+Systech)Systech bietet Authentifizierungs- und Rückverfolgungslösungen fürProdukte an - mit dem Ziel, Fälschungen zu bekämpfen, Umvermarktungenzu verhindern und regulatorische Vorgaben einzuhalten. Unsereumfassende Markenschutz-Suite, die auf Jahrzehnten an Erfahrung alsführende Kraft in der pharmazeutischen Serialisierung aufbaut,liefert die Echtzeit-Einsichten, die umsetzbaren Produktdaten, diedigitale Konnektivität und die Funktionalität zur Einbeziehung desKonsumenten, die nötig sind, um sich gegen Bedrohungen derLieferkette zur Wehr setzen zu können.Weltweite Marken der verschiedensten Branchen vertrauen auf uns,um ihre Produkte authentisch, sicher und im Zusammenhang zu halten -von der Herstellung bis in die Hände des Konsumenten. Gemeinsamrevolutionieren wir den Markenschutz!