Systech lässt in Webcast am 6. Juni Experten für Markenschutz zu Wort kommen

Branding-Fachmann Mark Davison spricht über digitale Technik fürden Schutz von Kunden und Patienten vor gefälschten ProduktenPrinceton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Systech International,global führend im Bereich technischen Markenschutzes, ist Sponsoreines Live-Webcasts mit dem Titel "Unexpected Item in the BrandingArea"(http://pages.systechone.com/Protect-Customers-from-Counterfeit.html)(Unerwartete Artikel im Bereich des Branding), der am 6. Juni 2017 um11:00 Uhr EDT | 16:00 Uhr GMT | 17:00 Uhr CET stattfindet. Im Webcastwerden sich Mark Davison, CEO von Blue Sphere Health - Autor, Beraterund führender Experte in den Bereichen Bekämpfung von Markenfälschungund Produktsicherheitstechnik - und Jim Sinisgalli(http://www.systechone.com/resources/authors-speakers/) äußern,Direktor für Produktmanagement und Markenschutz bei SystechUniSecure(TM).Das Webinar zielt darauf ab, das Bewusstsein bezüglich der echtenBedrohung durch gefälschte Produkte bei Markentreue, Sicherheit vonVerbrauchern und Patienten und Umsätzen von Unternehmen zu heben.Wird diesen Risiken nicht begegnet, kann dies zu Schaden am Ruf derMarke, reduziertem Vertrauen der Verbraucher, finanziellenAuswirkungen und sogar zum Verlust von Menschenleben führen.Derzeitige Programme der Serienherstellung und Rückverfolgbarkeitbieten wegen Duplikaten keine wirksame Garantie für Originalprodukte.Im Webinar wird Mark Davison die unterschiedlichen verfügbarenTechniktypen zur Auffindung gefälschter Produkte besprechen, darunteroffene und verdeckte Lösungen. Zudem wird er die Fragen behandeln,wann und wie diese Lösungen zu verwenden sind, welche ErgebnisseFirmen bis jetzt verzeichnen und welche nachhaltigen Strategien sienachvollziehen können.Jim Sinisgalli wird darauf eingehen, wie UniSecure von Systech,das Angebot für cloud-basierten Markenschutz, unabhängig von Branche,Region oder Menge Fälschungen, Abzweigungen und graue Märkte fürFirmen identifiziert und dies ohne Änderung vorhandenerVerpackungslinien und -verfahren.Jim Lee (http://www.systechone.com/company/leadership/), leitenderVizepräsident von Systech für den Bereich Produktmanagement, sagt:"Unser Angebot ist einzigartig, da es die einzige Lösung zurAuthentifizierung ist, welche nicht eindringt und nicht nachzuahmenist und zudem skalierbar, reaktiv und adaptierbar ist. All dies wirdfür Markenschutz jederzeit und überall in der Lieferkettebereitgestellt. Ob Serienherstellung und Rückverfolgbarkeit Teil derMaßnahmen eines Unternehmens gegen Fälschungen sind: UniSecureschließt Lücken in der Lieferkette."Über Systech International (http://systechone.com/) Systech, einweltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Produktüberprüfungund Markenschutz, definiert die Zukunft der Authentifizierung neu.Das Unternehmen ist führend beim Schutz globaler Marken in folgendenBereichen: Verbrauchsgüter, Nahrungsmittel, Gesundheit & Pflege,Arzneimittel und Auftragsfertigung.Über Blue Sphere Health (http://www.bluespherehealth.com/)Blue Sphere Health ist ein internationaler Anbieter von Consultingund Diensten an der Schnittstelle von Packung und Person: Von derAuthentifizierung und Serienfertigung zur digitalen Gesundheit undKundenbindung.KONTAKT BEI SYSTECHErin DunkelVice President, Marketing+1 (610) 761-8960Erin.Dunkel@systechone.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/461585/Systech_Logo.jpg