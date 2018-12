Systech gibt erweiterte Cloud-Plattform zur Sicherung weltweiter Lieferketten heraus

Integriertes Tracking und Produktauthentifizierung für den Kampfgegen Markenfälschung und InventurverlustePrinceton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Systech(http://www.systechone.com/), global führend im Bereich derSicherheit der Lieferkette und im Markenschutz (https://www.systechone.com/solutions/brand-protection-anti-counterfeiting-anti-diversion/), hat heute die neueste Version seiner cloudbasierten Produkte fürTracking und Authentifizierung bekannt gegeben, die dafür sorgen,dass Produkte in der gesamten Lieferkette authentisch, sicher undangebunden sind.Diese erweiterte Lösung verfügt über die preisgekrönte (https://www.systechone.com/news-cphi-recognizes-systech-as-leader-supply-chain-logistics-distribution/) e-Fingerprint®(https://www.systechone.com/product/unisecure/)-Technik desUnternehmens, die einen gedruckten Barcode ohne weiteren Zusatz ineine eindeutige, digitale Kennung umsetzt, gemeinsam mit verbessertenTracking-Kapazitäten und Compliance. Zu den neuen Funktionen dieserVersion gehören:- Betriebliche Informationen für die tägliche Nutzung und Weitergabevon Daten, die Entscheidungsgrundlagen bilden können- Analysen für das gesamte Unternehmen, um technische undgeschäftliche Ziele umzusetzen- Unterstützung von e-Fingerprint für eine breitere Palette vonProduktverpackungsgrößen und Substraten- Möglichkeit der Bereitstellung umfassenderen QR-Code-Supports- Automatische Sammlung und Konsolidierung von Daten für Verpackungund Compliance- Betriebsbereite cloudbasierte Testumgebungen zur Reduzierung vonRisiken bei der BereitstellungSystechs nicht wahrnehmbares e-Fingerprint UniSecure®(https://www.systechone.com/product/unisecure/) ohne Zusätze trägtzusammen mit dem Trackingprodukt(https://www.systechone.com/solutions/track-trace/) UniTrace®(https://www.systechone.com/product/unitrace/) zum Kampf gegen dieweltweite Produktfälschung und Inventurverluste in der Lieferkettebei, ohne dass in der Verpackung zusätzliche Schritte unternommenwerden müssen. Diese leistungsfähige Kombination sorgt dafür, dassProdukte in der gesamten Lieferkette von der Herstellung bis in dieHände des Kunden authentisch, sicher und angebunden sind."Die fortlaufenden Upgrades unserer Plattform für dieAuthentifizierung und das Tracking von Produkten unterstützen unserEngagement, Kunden bei der Sicherung ihrer Lieferketten gegen diewachsenden globalen Bedrohungen von Markenfälschung undInventurverlusten zu schützen", sagte Ara Ohanian(https://www.linkedin.com/in/araalecohanian/), CEO von Systech. "Keinanderer Anbieter liefert eine derart umfassende Lösung, die eineReihe von Lücken in der Lieferkette schließt, um für dieVerteilungskanäle von Marken eine einzigartige Abwehr zu bieten."Die neue Cloudplattform-Version von Systech verfügt zudem überSystech360(TM) (https://www.systechone.com/product/systech360/), dasdie Verwaltung und Konfiguration der Produkte von Systech aus einerHand bietet. Systech360 stellt Informationen bei Verpackungen,Serienfertigung, Authentifizierung und Tracking von Systech bereit.Neben Informationen in Echtzeit stellt die automatisierte PlattformAnalysen im gesamten Unternehmen zur Verfügung, um technische undgeschäftliche Ziele umzusetzen.Informationen zu Systech:Systech ist weltweit technisch führend in den Bereichen Sicherheitder Lieferkette und Authentifizierung von Produkten. Seit mehr als 30Jahren setzen wir in der Herstellung Technik ein. Systech warbahnbrechend in der Serienfertigung in der Pharmazie und Innovationenin Reihenkontrolle und -inspektion, der Verwaltung vonVerpackungsreihen und dem Tracking. Heute revolutioniert Systech denMarkenschutz in einer Reihe von Branchen. Unsere Softwarelösungensorgen dafür, dass Produkte von der Herstellung bis in die Hände desKunden authentisch, sicher und angebunden bleiben.Pressekontakt:SystechStacey Owens-PerrottaTel. +1 609 235 3639stacey.owens-perrotta@systechone.comOriginal-Content von: Systech International, übermittelt durch news aktuell