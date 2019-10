Systech erweitert marktführende Markenschutz-Lösung für verbesserte Supply Chain-Transparenz

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Systech, ein globalerTechnologieführer für digitalen Markenschutz undProduktauthentifizierung, kündigt heute den neuen Release seinerSystech Brand Protection Suite(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2610299-1&h=3429402243&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610299-2%26h%3D1435002589%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.systechone.com%252Fsolutions%252Fbrand-protection-anti-counterfeiting-anti-diversion%252F%26a%3DSystech%2BBrand%2BProtection%2BSuite%25E2%2584%25A2&a=Systech+Brand+Protection+Suite%E2%84%A2) an, einervollständig integrierten Plattform, die dazu dient, Fälschungen zubekämpfen, die Abzweigung von Produkten zu verhindern und dieEinhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu gewährleisten.Die interaktive Multichannel-Version dieser Pressemitteilungkönnen Sie hier abrufen: https://www.multivu.com/players/English/8471153-systech-launches-new-systech-brand-protection-suite/Die Suite ist die einzige ganzheitliche Lösung, die diewichtigsten Grundpfeiler des Markenschutzes vereint: Serialisierung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2610299-1&h=1073994514&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610299-2%26h%3D1101685420%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.systechone.com%252Fproduct%252Fserialization-regulatory-compliance-uniseries%252F%26a%3Dserialization&a=Serialisierung), Rückverfolgbarkeit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2610299-1&h=998770784&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610299-2%26h%3D3510296609%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.systechone.com%252Fproduct%252Ftraceability-supply-chain-unitrace%252F%26a%3Dtraceability&a=R%C3%BCckverfolgbarkeit),Authentifizierung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2610299-1&h=3359054485&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610299-2%26h%3D2200973422%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.systechone.com%252Fproduct%252Freal-time-product-authentication-unisecure%252F%26a%3Dauthentication&a=Authentifizierung) und Einblick in dieoperativen Aspekte. Das erweiterte Angebot umfasst die preisgekrönte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2610299-1&h=2551645571&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610299-2%26h%3D3019822249%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.systechone.com%252Fnews-cphi-recognizes-systech-as-leader-supply-chain-logistics-distribution%252F%26a%3Daward-winning&a=preisgekr%C3%B6nte) e-Fingerprint® Technologie desUnternehmens für Non-Additive Authentifizierung in Kombination mitnahtlosen Track-and-Trace- und Reporting-Funktionen über einenschlichten Package-Barcode, um Markeninhabern durchgängigeTransparenz und umsetzbare, datengesteuerte Einblicke zu einembestimmten Produkt auf seinem Weg durch die Lieferkette zu geben.Zu den neuen Funktionen, die übergreifend in der gesamten Suiteverfügbar sind, zählen unter anderem:- Fähigkeit, spezifische Informationen und zuverlässige Inhalte zumAnwender zu senden, wenn mit e-Fingerprint versehene Produkte überSmartphones authentifiziert werden- Verbesserte Benutzeroberfläche im UniSecure® Mobile SoftwareDevelopment Kit (SDK)- Volle Unterstützung für die neuen russischen Vorschriften zurSerialisierung von pharmazeutischen Erzeugnissen- Support für Konformität mit FDA DSCSA Salable Returns mitVerification Router Service-Angebot- Zugriff auf ein robustes Repository von Daten aus Verpackungslinie,Serialisierung, Aggregation und Lieferkette für Ad-hoc-Berichte undGeschäftsanalysen"Es ist wichtig, das alle Elemente unserer Brand Protection Suitefest verzahnt sind, da jedes Element kritische Werte liefert, diewichtig zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse sind", erklärt AraOhanian (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2610299-1&h=1585925321&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610299-2%26h%3D629911603%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Faraalecohanian%252F%26a%3DAra%2BOhanian&a=Ara+Ohanian), CEO vonSystech. "Die Kombination aus Produktserialisierung,Rückverfolgbarkeit, digitaler Authentifizierung und Konnektivität,die wir anbieten können, ist auf dem Markt unübertroffen. DieserRelease unterstreicht unser Kundenengagement, kontinuierlichInnovation im Markenschutz zu gewährleisten".Informationen zu Systech (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2610299-1&h=2222602252&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2610299-2%26h%3D3810591977%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.systechone.com%252F%26a%3DAbout%2BSystech&a=Informationen+zu+Systech)Systech bietet digitale Produktauthentifizierung undRückverfolgbarkeitslösungen, die Produktfälschungen bekämpfen, dieAbzweigung von Produkten verhindern, und die Einhaltung vonVorschriften gewährleisten. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung als Pionier im Bereich der Serialisierung von pharmazeutischen Produkten liefert unsere umfassende Markenschutz-Suite mit Echtzeit-Einblicken, umsetzbaren Produktdaten, digitaler Konnektivität und Funktionen zur Kundenbindung das notwendige Instrumentarium, um Bedrohungen innerhalb der Lieferkette einzugrenzen.

Globale Marken aus allen Branchen verlassen sich darauf, dass wir dafür sorgen, dass ihre Produkte sicher, authentifiziert und stets nachverfolgbar sind - von der Fertigung bis in die Hände des Verbrauchers. Gemeinsam revolutionieren wir den Markenschutz!