SysAid wird in Gartner's Magic Quadrant für IT-Service-Management-Tools anerkannt

Toronto (ots/PRNewswire) - SysAid wurde gemeinsam mit elf anderen Anbietern in dem Bericht dafür bewertet, wie umfassend ihre Vision ist und ob sie die Fähigkeit zur Umsetzung habenSysAid (http://www.sysaid.com/), ein Unternehmen für Service-Automatisierung, das Software für Unternehmen anbietet, die mehr leisten wollen, gab heute bekannt, dass es von Gartner als Nischenanbieter im Magic Quadrant für IT-Service-Management-Tools positioniert wurde."Unsere Positionierung im Gartner Magic Quadrant spiegelt die Dynamik wider, die wir im IT-Service-Management-Markt entfalten", sagte Sarah Lahav, CEO und Mitbegründerin von SysAid. "SysAid hilft Unternehmen, ihr Service-Management durch Service-Automatisierung intelligenter zu gestalten. Mit der Service-Automatisierung sortieren sich die Tickets von selbst. Sich wiederholende Aufgaben werden von selbst erledigt. Benutzer werden befähigt, allgemeine IT-Probleme zu lösen. Und komplexe, organisationsübergreifende Arbeitsabläufe werden zum Kinderspiel."Haftungsausschluss von Gartner:*Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Vielmehr bestehen die von Gartner veröffentlichten Forschungspublikationen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Marktforschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.Informationen zu SysAidSysAid ist ein Unternehmen für Service-Automatisierung, das Software anbietet, die es IT-Teams erlaubt, alle Aspekte des Service-Managements zu steuern. Von der Ticket-Sortierung über Workflows, die den Bedarf an manuellen, sich wiederholenden Aufgaben beseitigen, bis hin zur Befähigung der Benutzer, allgemeine IT-Probleme zu lösen. Die Service-Automatisierung von SysAid ermöglicht einen schnelleren Service, eine geringere Arbeitsbelastung und eine reibungslosere Anwendung für Administratoren und Benutzer. Auch über die IT hinaus, überall dort, wo ein Service erbracht wird - von der Personalabteilung bis zur Beschaffung - sorgt SysAid dafür, dass Abläufe intelligenter werden. Derzeit arbeitet SysAid mit mehr als 5.000 Kunden in 140 Ländern zusammen, darunter Kleinbetriebe genau wie Fortune-500-Unternehmen. www.sysaid.com