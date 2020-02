SysAid legt Partnerprogramm auf, um Nachfrage nach einer umfassenden ITSM-Lösung im mittleren Marktsegment nachzukommen

Boston (ots/PRNewswire) - SysAid lanciert die wettbewerbsfähigste ITSM-Lösung immittleren Marktsegment für Wiederverkäufer, inklusive vollwertigemVertriebszyklussupport und beiderseitigem Lead-ProgrammSysAid (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2712246-1&h=2411554075&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2712246-1%26h%3D3176452763%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sysaid.com%252F%26a%3DSysAid&a=SysAid), ein führenderAnbieter von IT- und Enterprise Service Management-Lösungen, hat heute seinPartnerprogramm (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2712246-1&h=3231632654&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2712246-1%26h%3D4165976461%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sysaid.com%252Fbecome-a-partner%26a%3Dpartner%2Bprogram&a=Partnerprogramm) vorgestellt. Wiederverkäufer können ab sofortseine preisgekrönte ITSM-Plattform in ihr Angebot aufnehmen. SysAid schließt mitseiner Lösung im mittleren Marktsegment, die sich global skalieren lässt, dieAgilität steigert und die IT-Kosten senkt, eine massive Bedarfslücke. DasProgramm stößt bei Wiederverkäufern in Europa und Nordamerika auf großesInteresse.SysAid ist eine ITSM-Lösung, die von der Nutzergemeinde Bestnoten bekommt.Mehrwertdistributoren (VAR), Inverkehrbringer und Dienstleister, die zurKomplettierung ihres Service-Management-Portfolios eine Lösung mit hohemVerkaufspotenzial im mittleren Marktsegment brauchen, finden hier einüberzeugendes Produkt. Die hohe Beliebtheit der Lösung bei den Kunden hat SysAidden Sieg vor allen ITSM Magic Quadrant-Anbietern auf Gartner Peer Insights undden ersten Platz im G2 Momentum Grid® for Service Desk 2019 beschert. SysAid hatauch auf G2 Crowd mehrere Preise gewonnen, darunter "Best Mid-Market Leader" und"Users Most Likely to Recommend".SysAids Partnerprogramm hebt sich in mehrfacher Hinsicht von vergleichbarenProgrammen ab. Zunächst ist der Einstieg mit SysAid denkbar einfach. Das Angebotumfasst vollwertigen Vertriebszyklussupport und Implementierungsdienste fürPartner, die Hilfe benötigen. Darüber hinaus hat SysAid das erste beiderseitigeITSM-Lead-Programm speziell für große Partner aufgelegt. Partner haben außerdemdie Möglichkeit, durch Transaktionsregistrierung höhere Margen undwiederkehrende Einnahmen durch Erneuerungen, Upgrades und Erweiterungen zuerzielen. Schließlich bietet SysAid für Wiederverkäufer, deren Leistungsangebotbeispielsweise Onboarding, Implementierung, Individualisierung und Integrationumfasst, ein unterstützendes Ökosystem. Diese Mehrwertpartner profitieren vonzusätzlichen Einnahmequellen.Die Partner von SysAid haben mit SysAid bereits Spitzenunternehmen als Kundengewonnen, darunter Coca-Cola, DHL, Motorola und Avis. Softcat LLC, ein Partnerim VK, hat gemeinsam mit SysAid die SysAid-Lösung bei David Lloyd Clubsimplementiert, eine große Fitnesskette mit 8.600 Mitarbeitern."Softcat begrüßt die Zusammenarbeit mit SysAid", sagte Matt Ward, ITAMEnterprise Account Director bei Softcat. "Wir finden, es ist die ideale ServiceDesk-Lösung für unsere mittelständischen Kunden, die ausgezeichneteFunktionalität und Anwenderfreundlichkeit und ein starkesPreis-Leistungs-Verhältnis bietet. Wir freuen uns darauf, die Reichweite vonSysAid auf dem VK-Markt zu vergrößern.""SysAid verkauft sich leicht und bietet schnelle Implementierung, geringeWartungsanforderungen und herausragenden Support", sagte David Zeldin, Head ofInternational Channels and Partners bei SysAid. "Wiederverkäufer, die immittleren Marktsegment noch auf den Erfolg warten, werden in SysAid eine Lösungfinden, die viel überzeugender und kosteneffektivster ist als vergleichbareAngebote."Wenn Sie dem SysAid-Partnerprogramm beitreten möchten, besuchen Siehttps://www.sysaid.com/become-a-partner.Informationen zu SysAidSysAid ist ein Anbieter von IT- und Enterprise Service Management-Lösungen, mitdenen IT-Mitarbeiter deutlich produktiver arbeiten. Das Erlebnis vonEndbenutzern wird deutlich aufgewertet, dabei entsteht ein Mehrwert für dasgesamte Unternehmen. Derzeit arbeitet SysAid mit mehr als 10.000 Kunden in 140Ländern zusammen, darunter Kleinbetriebe genau wie Fortune-500-Unternehmen.SysAid kombiniert alle wichtigen IT-Tools in einer Plattform und ist in 42Sprachen als cloudbasierte oder On-Premises-Lösung erhältlich. WeitereInformationen finden Sie unter www.sysaid.com.Ansprechpartner für MedienJulie Solomonjsolomon@sspr.com267 589 9162Logo - https://mma.prnewswire.com/media/956574/SysAid_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141721/4529942OTS: SysAidOriginal-Content von: SysAid, übermittelt durch news aktuell