SyroCon AG verstärkt valantic im IoT- und Business Process Management-Umfeld / Neue Expertise in den Bereichen Cloud, IIoT, BPM Mobility und Automotive

München/Eschborn/Berlin (ots) -Die Digital Consulting- und Software-Gesellschaft valantic (www.valantic.com) expandiert weiter und ist durch den Zusammenschluss mit der SyroCon AG (www.syrocon.de) nun auch in den Technologiebereichen Industrial Internet of Things (IIoT) und Business Process Management (BPM) vertreten. Gemeinsam mit der valantic Unit Supply Chain Excellence bildet SyroCon zukünftig die neue, 350 Expert*innen starke Smart Industries Division, um Kunden bei IoT-Lösungen und Cloud Strategies sowie E-Mobility und im Bereich des autonomen Fahrens noch stärker zu unterstützen.Wie valantic versteht sich auch SyroCon als vertrauensvoller Partner auf dem Weg der digitalen Transformation und unterstützt Kunden aus unterschiedlichen Branchen auf dieser Reise. Zusammen mit der valantic Supply Chain Excellence wird die SyroCon die neue valantic Division "Smart Industries" bilden. Mit der industriellen Prozesskompetenz der valantic Supply Chain Excellence und der IIoT-Expertise von SyroCon können den Kunden künftig noch zielversiertere End-to-End-Lösungen zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen und neuen, innovativen Geschäftsmodellen angeboten werden.Auch in der Migration von Systemen in die Cloud ist SyroCon eine große Bereicherung für valantic. Als AWS Advanced Partner bringen sie die fachliche Expertise und die technologische Erfahrung ein, um Kunden bei ihrer Cloud-First-Strategie zu unterstützen - sowohl bei der Migration von Legacy-Systemen als auch bei der Entwicklung von cloud-nativen Applikationen.In den Zukunftsfeldern E-Mobility und autonomes Fahren entwickelt und betreibt SyroCon Plattformen für Kunden aus der produzierenden Industrie.Beide Unternehmen verbinden technologische Exzellenz mit fundierter Branchenkenntnis und menschlicher Nähe. valantic setzt auf ein holokratisches Führungsmodell, das das unternehmerische Denken und Innovation durch die valantic Partner in den Mittelpunkt stellt. Mehr als 500 Blue Chip Kunden vertrauen auf valantic, darunter 28 von 40 DAX-Konzernen sowie zahlreiche führende österreichische und Schweizer Unternehmen.Die beiden Vorstände und Gründer der SyroCon AG, Dr. Markus Eisel und Markus Hartmann, betonen: "Wir waren auf der Suche nach einem Partner, der grundsätzlich unsere Werte teilt und unsere Firmenkultur schätzt. Und der vor allem auch unsere Vision teilt, unseren Kunden das gesamte Dienstleistungsspektrum auf dem Weg der Digitalen Transformation zu bieten. Mit valantic haben wir einen Partner gefunden, für den unsere Expertise eine willkommene Ergänzung ist und der aufgrund seiner Unternehmensstruktur die Vorteile eines großen internationalen Unternehmens verbindet mit der Agilität und Kundenfokussierung eines Mittelständlers. Wir freuen uns sehr auf eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft!"Martin Hofer, Partner und Geschäftsführer der valantic Supply Chain Excellence sieht in der Expertise von SyroCon eine hervorragende Portfolio-Erweiterung in einem stark wachsendem Innovationsfeld: "Die Supply Chain Excellence bündelt nun ihre jahrelange Erfahrung bei der Optimierung von Wertschöpfungsketten und Steigerung der logistischen Leistungsfähigkeit mit den Fähigkeiten von SyroCon. In Zukunft sind wir in der Lage, innovative IIoT Lösungen von der Konzeption, Realisierung bis hin zum Betrieb zu liefern und dadurch einen maßgeblichen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unserer Kunden zu liefern.Gemeinsam sind wir in der Lage, Transparenz über horizontal und vertikal integrierte Produktionsnetzwerke zu schaffen und so unseren Kunden das gesamte Beratungs- und Lösungsspektrum von End-2-End-Lösungen bei der Digitalisierung von Geschäfts- und Wertschöpfungsprozessen anzubieten.""Der Zusammenschluss mit SyroCon erweitert unser Leistungsportfolio in der Division Smart Industries um mehrere Aspekte. Die Division kann nun mit ihren über 350 Expert*innen sowohl die Konzeption, Realisierung und den Betrieb von unternehmensweiten IIoT-Lösungen als auch die Zukunftsthemen um Cloud Strategies, Smart Mobility und autonomes Fahren zusammen mit unseren Kunden nachhaltig gestalten", erklärt Dr. Holger von Daniels, CEO und Partner bei valantic.__________________________________________________________________________Über valanticvalantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 500 Blue Chip Kunden vertrauen bereits auf valantic - davon 28 von 40 DAX-Konzernen und ebenso viele der führenden Schweizer und österreichischen Unternehmen. Mit mehr als 2.000 spezialisierten Solutions-Beratern*innen und Entwickler*innen und einem Umsatz von rund 250 Mio. Euro in 2021e ist valantic in Deutschland, Österreich und der Schweiz an 24 Standorten und international an weiteren 9 Standorten vertreten.valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur aus Competence Centern und Expertenteams - immer genau auf die Digitalisierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Digital Strategy & Analytics, Customer Experience (CX), SAP Services und Supply Chain Excellence sowie Financial Services Automation.www.valantic.comÜber SyroConDie 2007 gegründete SyroCon AG mit Hauptsitz in Eschborn bei Frankfurt ist ein unabhängiges, mittelständisches IT-Dienstleistungsunternehmen mit besonderer Expertise in den Bereichen Digitalisierung, Cloud, IoT, BPM, Mobility und Automotive. Kunden wie Vodafone, Continental, Porsche, Alcon und BioNTech profitieren von breitem Branchen-Know-how, der technologischen Expertise sowie der Kundennähe und dem hohen SyroCon-Qualitätsanspruch.Mit einer Präsenz in Berlin lassen sich neue Märkte und spezielle regionale Anforderungen bedienen.Das SyroCon-Team umfasst über 150 Expert*innen aus den Bereichen Prozessanalyse, Software-Architektur und Software-Entwicklung sowie Projektmanagement. Über die fachliche Qualifikation und Erfahrung hinaus zählen die Bereitschaft zur Weiterbildung, die Fähigkeit zur offenen Kommunikation und ein überdurchschnittliches persönliches Engagement zu den Grundwerten der Firmenkultur. Konsequente Aufbruchsdynamik mischt sich bei SyroCon synergetisch mit geballtem IT-Fachwissen.SyroCon ist Mitglied im Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) und im Bundesverband Breitbandkommunikation e.V. 