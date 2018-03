Syrienkrise: Sieben Jahre Straflosigkeit

München (ots) - Sieben Jahre nach Ausbruch des Krieges in Syriengeht das Morden weiter. Die Kriegsparteien und ihre Verbündeten tötenvöllig ungestraft, während der Rest der Welt scheinbar tatenloszusieht. Ärzte der Welt ruft die internationale Gemeinschaft dazuauf, endlich Verantwortung zu übernehmen und alles in ihrer MachtStehende zu tun, um den Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewährleistenund den Kriegsverbrechen endlich ein Ende zu setzen. Das strafloseTöten muss aufhören.Die schreckliche Bilanz der Syrienkrise: 350.000 Tote, ein völligausgeblutetes Land, über die Hälfte der Bevölkerung ist ins Auslandgeflohen oder intern vertrieben."Seit sieben Jahren wird der Zugang zu Gesundheitsversorgung alsKriegswaffe missbraucht. Krankenhäuser ausgerechtet dann zuattackieren, wenn Zivilisten dort Heilung und Schutz vor Bombensuchen, ist nicht nur ein Angriff auf die körperliche Unversehrtheitder Bevölkerung, sondern zeigt, dass in diesem Konflikt nichts undniemand verschont wird, sogar Kinder. In den vergangenen drei Wochenwurden in Ost-Ghouta 1000 Kinder getötet", sagt Ärzte derWelt-Präsidentin Dr. Françoise Sivignon. "Unzählige medizinischeFachkräfte sind ums Leben gekommen oder mussten fliehen, geradezusystematisch werden Gesundheitseinrichtungen zur Zielscheibegemacht.""Die Bombardierung eines Krankenhauses in Afrin mit 16 Toten zeigtwieder, dass humanitäre Prinzipien in dieser Hölle nur noch mit Füßengetreten werden. Zivilisten sind Opfer eines der schmutzigsten Kriegeunserer Zeit", fügt François De Keersmaeker, Direktor von Ärzte derWelt Deutschland hinzu.11,3 Millionen Syrer, die größte Zahl Geflüchteter seit demZweiten Weltkrieg, überleben unter schwierigen Bedingungen und sindauf Hilfe angewiesen. Die UN-Sicherheitskonferenz verabschiedet eineResolution nach der anderen, und eine nach der anderen wirdmissachtet, kaum dass sie verabschiedet ist. Die vermeintlichenDeeskalationszonen, die das Abkommen von Astana vorsieht, existierennur auf dem Papier. Der Krieg führt das Versagen einesinternationalen Systems vor, das unfähig scheint, effektive Maßnahmenzu treffen.Ärzte der Welt lehnt den vorherrschenden Fatalismus ab und forderterneut eine politische Lösung und die Einrichtung einerinternationalen Friedenstruppe, um die Kriegsparteien zu entwaffnen.Auf diplomatischem Wege sollte es möglich sein, eine politischeLösung für diesen schon viel zu lange andauernden Krieg zu erreichen.Möglichkeiten, den Druck zu erhöhen, sind zum Beispielwirtschaftliche Sanktionen gegen Russland oder Boykotte.Die syrische Zivilgesellschaft, die von Anfang an Solidarität undZusammenhalt demonstriert hat, ist ausschlaggebend. Sie mussmiteinbezogen werden, wenn es darum geht, gemeinsam mitinternationalen Organisation und Regierungen einen gerechten Friedenund Versöhnung zu erreichen.Ärzte der Welt fordert, dass humanitäre Feuerpausen eingehaltenwerden, damit mindesten den aus der Eskalation der Gewaltresultierenden dringendsten medizinischen Bedürfnisse der MenschenSorge getragen werden kann.Ärzte der Welt-Mitarbeiter in zahlreichen Ländern unterstützendiese Forderungen heute mit einer Plakataktion an symbolischen Orten- zum Beispiel dem Münchner Siegestor, dem Pariser Platz der Republikoder der Akropolis in Athen.Pressekontakt:Stephanie KIRCHNERReferentin Öffentlichkeitsarbeit - Press OfficerÄrzte der Welt e.V. - Doctors of the World GermanyLeopoldstr. 236, 80807 München, DEt. +49 (0)170 3187 250@ stephanie.kirchner@aerztederwelt.orgwww.aerztederwelt.orgOriginal-Content von: Ärzte der Welt, übermittelt durch news aktuell