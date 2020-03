Syrien: Das zehnte Kriegsjahr beginnt

Freiburg (ots) - Syrien weiter im Bürgerkrieg - nichts hat sich verbessert, imGegenteilCaritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, istangesichts der anhaltenden katastrophalen Situation in Syrien fassungslos. "NeunJahre sind die Menschen nun Marionetten in einem zynischen, geopolitischenMachtspiel und werden jetzt als Verhandlungsmasse missbraucht. Humanitäre Werteund der Respekt vor internationalen Gesetzen spielten und spielen keinerleiRolle." Oliver Müller, Leiter von Caritas international.Die Bilanz in Syrien:- 11.000.000 Menschen benötigen dringend humanitäre Hilfe.- 400.000 Tote schätzt die UN- 1.000.000 Versehrte und Verletzte- 6.000.000 Binnenvertriebene- 5.600.000 FlüchtlingeDer Kampf um Idlib/Aktuelle Entwicklung:- binnen nur 8 Wochen wurden 1.000.000 Menschen zu neuen internVertriebenenDie Hilfe von Caritas international, dem Hilfswerk des DeutschenCaritasverbands:- 45.000.000 Euro an Hilfsgeldern- 1.000.000 erreichte MenschenAn die Redaktionen: Für Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an diePressestelle unter: presse@caritas-international.de oder telefonisch unter 0761200 515.Caritas international, FreiburgStichwort: "Syrien"IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: http://www.caritas-international.deDiakonie Katastrophenhilfe, BerlinIBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02Evangelische Bank eGBIC GENODEF1EK1oder online unter http://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Diesergehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit mehr als 160 nationalenMitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), AchimReinke (Durchwahl -515). http://www.caritas-international.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/67602/4543263OTS: Caritas internationalOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell