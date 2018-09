Syrien: Die nächste Katastrophe droht

Berlin (ots) - Bündnis Entwicklung Hilft fordert die Konzentrationauf den Schutz der Zivilbevölkerung.Den Menschen in der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens droht eineerneute humanitäre Katastrophe. Die Großoffensive derRegierungstruppen, die Bombardierungen der syrischen sowie russischenLuftwaffe und die Kampfhandlungen von radikal-islamistischenGruppierungen werden in Idlib ein Trümmerfeld hinterlassen. "Stattüber eine Beteiligung der Bundeswehr zu debattieren, sollte dieBundesregierung im Rahmen einer europäischen Initiative einensofortigen Waffenstillstand unterstützen", fordert Peter Mucke,Geschäftsführer von Bündnis Entwicklung Hilft, und hebt insbesonderedie Genfer Konventionen hervor: "Die internationalen Vereinbarungenzum Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten müssen durchgesetztwerden."Bündnis Entwicklung Hilft fordert, dass die Menschen die Regionsicher und unversehrt verlassen dürfen und unter allen Umständen mitMenschlichkeit zu behandeln sind. Die Kriegsparteien dürfen dieMenschen in Syrien nicht für eigene Interessen missbrauchen. VieleZivilisten wurden bei früheren Offensiven nach Idlib vertrieben. Siehaben die Zerstörung ihrer Heimat erlebt und leben nun unterangsteinflößenden Bedingungen zwischen den verschiedenen Fronten.Nach Berichten der Partnerorganisationen von medico internationalhaben viele gehofft, Syrien in eine sichere und menschenwürdigeUmgebung verlassen zu können und müssen nun in Idlib weiter um ihrLeben bangen.Zusammen mit ihren lokalen Partnern leisten die Bündnis-Mitgliedermedico international, Misereor und Welthungerhilfe unterschwierigsten Bedingungen Nothilfe. "Wer die Hölle von Aleppo gesehenhat, kann sich ausmalen, was der Zivilbevölkerung jetzt in Idlibbevorstehen könnte. Wir werden unser Engagement für dieZivilbevölkerung, die immer wieder zwischen die Fronten gerät und ineiner mittlerweile etablierten Kriegsökonomie täglich um ihrÜberleben kämpft, daher weiterführen und intensivieren", erklärtMisereor-Geschäftsführer Martin Bröckelmann-Simon, der sich mehrfachselbst ein Bild von der Situation in Syrien machen konnte.Pressemitteilung als PDF: http://ots.de/RLOO1VMehr Informationen zum Bündnis Entwicklung Hilft:www.entwicklung-hilft.deBrot für die Welt, Christoffel-Blindenmission, DAHW,Kindernothilfe, medico international, Misereor, terre des hommes,Welthungerhilfe sowie die assoziierten Mitglieder German Doctors,Oxfam und Plan International leisten als Bündnis Entwicklung Hilftakute und langfristige Hilfe bei Katastrophen und in Krisengebieten.Pressekontakt:Bündnis Entwicklung HilftPressestelleTel.: 030 - 278 77 393presse@entwicklung-hilft.deOriginal-Content von: Bündnis Entwicklung Hilft, übermittelt durch news aktuell