Syrien: Die humanitäre Katastrophe in Syrien geht über die aktuelle Lage in Aleppo hinaus / Fallende Temperaturen und Schnee verschärfen die Notlage der Menschen

In den letzten Wochen wurden Tausende Syrer ausAleppo evakuiert. Die fallenden Temperaturen und der einsetzendeSchneefall setzen den Flüchtlingen zu, die jetzt von Ost-Aleppo inden Westteil der Stadt und nach Idlib geflohen sind. "Was dieMenschen vor allem brauchen sind warme Kleidung und Öfen, ein Dachüber dem Kopf, sauberes Trinkwasser und warme Mahlzeiten", betontManuela Roßbach, Geschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft".Gerade die Schneestürme haben im letzten Jahr vielen Syrern das Lebengekostet. "Wenn wir jetzt nicht helfen, werden viele Menschen denkalten Temperaturen zum Opfer fallen", warnt Roßbach."Die humanitäre Katastrophe in Syrien geht weit über die aktuelleLage in Aleppo hinaus", berichtet Kayu Orellana, Projektkoordinatorvon Help - Hilfe zur Selbsthilfe, der gerade aus den Krisenregionennach Deutschland zurückgekehrt ist. "Die kommenden Szenarien sind nurschwer vorauszusehen, aber wie das Ergebnis auch aussehen mag, diehumanitäre Lage bleibt enorm dramatisch".In Syrien und den Nachbarländern sind über 13 Millionen Menschenauf Hilfe angewiesen - die Zahlen steigen täglich weiter. Für dieHilfsorganisationen vor Ort ist es vor allem innerhalb Syriens weitereine große Herausforderung, die Menschen zu erreichen. "Insofern dieLage sicher ist, kann aber auch Hilfe geleistet werden", so Orellana.Der Schwerpunkt liegt laut Vereinten Nationen hier zunächst auf derAbdeckung der dringendsten und grundlegenden Bedürfnisse. So versorgtIslamic Relief in Idlib Männer, Frauen und Kinder unter anderem mitNahrungsmitteln, sauberem Trinkwasser und Hygieneartikeln. MalteserInternational versuchen, die medizinische Versorgung in denRebellengebieten aufrechtzuerhalten. In der Region Idlib verteilensie momentan vor allem Zelte und Decken an die Geflohenen. InDamaskus und Homs versorgt Help Betroffene ebenfalls mitNahrungsmitteln und Trinkwasser sowie Kochutensilien, Matratzen undBettzeug.Die humanitäre Notlage bleibt, während die Spendenbereitschaft derDeutschen für Syrien stark zurückgeht: Gerade in diesem Jahr habenviel weniger Menschen für Syrien gespendet als noch 2015. Über 3Millionen Euro kamen damals für die Hilfsorganisationen desBündnisses zusammen. 2016 war es mit 1,1 Millionen Euro lediglich einDrittel.