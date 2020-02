Syrien: Winterkälte tötet immer mehr Kinder auf der Flucht / World Vision fordert sofortige Hilfen und Waffenruhe

Berlin (ots) - Winterkälte bringt immer mehr Kindern im Nordwesten von Syrienden Tod. Mindestens vier Kinder starben im Laufe der letzten Woche ininoffiziellen Notlagern, da die Temperaturen unter Null Grad fielen. Unter denToten ist ein acht Monate alter Junge, dessen Mutter bemerkte, dass sich seineBrust nicht bewegte und seine Gesichtsfarbe sich mitten in der Nacht veränderte.Ein Arzt bestätigte später, dass der Junge im Schlaf an der Kälte starb. Diesberichten lokale Helfer, die mit der Kinderhilfsorganisation World Visionzusammenarbeiten."Wir fordern erneut dringend einen Waffenstillstand, damit humanitäre Hilfe dieBedürftigen erreichen kann und weiteres Sterben verhindert werden können", sagtFriedensexperte Ekkehard Forberg, der für die Kinderhilfsorganisation dieEntwicklung in Syrien genau mitverfolgt.Aktuell fliehen mindestens 6.500 Kinder jeden Tag aufgrund der Eskalation imNordwesten aus ihren Häusern - andere sterben unter Bombenangriffen oder ineisigen Zelten. Viele flüchtende Familien sind den ganzen Tag unterwegs undsuchen ohne Erfolg eine Unterkunft. Sie schlafen unter einer Plane, in Autos undin Rohbauten ohne Fenster. Die Mehrheit kann sich weder Heizungen nochBrennstoff leisten, und viele haben nicht genügend Decken oder Winterkleidung."Es ist etwa minus 7 Grad Celsius hier, und jeder bettelt um Zelte oderUnterkünfte, um Schutz vor der Kälte zu suchen", berichtet Ahlam, eineSchutzberaterin von World Vision in Idlib. "20 Kinder kauern zusammen inunterirdischen Lagerräumen ohne Fenster und ohne Belüftung. Sie sind seit dreiTagen auf der Flucht, krank und bekamen noch keine Decken oder Matratzen, umdarauf zu schlafen, weil die Vorräte der Helfer nicht ausreichen". Ein Ehepaar,das sich mit seinen Kindern und sieben weiteren Familien dort aufhält, erzählteihr, dass sie rund 100 Euro Miete im Monat zahlen sollten, obwohl die Wändeverschimmelt seien und es keine sanitären Einrichtungen gebe.In der letzten Woche erhielt World Vision auch Berichte über Kinder, die beiZeltbränden starben oder die an den behelfsmäßigen Heizungen erstickten.Außerdem seien drei Kinder bei einem Erdrutsch umgekommen, als sie im Müll nachEssensresten und Stoffen zum Verbrennen suchten.Duncan Amoyo, Gesundheitsberater im Syrien-Einsatz von World Vision betont:"Babys und Kleinkinder sind besonders gefährdet, wenn sie bei eisigem und nassemWinterwetter auf offenem Feld oder ohne angemessene sanitäre Einrichtungenleben. Viele haben aufgrund von Unterernährung ein geschwächtes Immunsystem, undwir beobachten eine steigende Zahl von Lungenentzündungen undAtemwegsinfektionen, die bei Kleinkindern tödlich sein können."Matratzen, Küchenartikel und Hygieneprodukte, auch Wasserspeicher,Wassertransporte und Latrinen werden von World Vision und den syrischen Partnernim Rahmen der gemeinsamen Hilfsmaßnahmen bereitgestellt."Dennoch ist die Situation in Idlib verzweifelt und unhaltbar", sagt EkkehardForberg. "Die internationale Gemeinschaft darf die Augen davor nichtverschließen und muss sofort handeln, um das Leben bedrohter Kinder zu retten."Pressekontakt:World Vision-Pressestelle, Tel.: 06172-763-151, -153, -155, 156 odervia e-mail: presse@wveu.orgWenn Sie zu den aktuellen Geschehnissen in der Welt zukünftig nichtmehr über unsere Pressemitteilungen informiert werden möchten, sendenSie uns eine Nachricht!Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6795/4519767OTS: World Vision Deutschland e. V.Original-Content von: World Vision Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell