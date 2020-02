Freiburg (ots) - Caritas intensiviert ihre Syrienhilfe - Kein Ende des Kriegesin SichtDie Caritas stellt weitere 100.000 Euro für die Menschen in Syrien bereit, umdie größte Not zu lindern. Auch im zehnten Jahr des Bürgerkriegs findet das Leidin Syrien kein Ende. "Große Sorge bereitet uns vor allem die Situation imNordwesten des Landes, wo durch anhaltende Kämpfe fast eine Million Menschen aufder Flucht sind", sagt Oliver Müller, Leiter von Caritas international, demHilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Während die Menschen in den Monatenzuvor noch in Flüchtlingscamps, Moscheen und öffentlichen Gebäuden Aufnahmefinden konnten, sind diese Kapazitäten jetzt erschöpft. "Die Menschen wisseneinfach nicht mehr wohin." Die Vertriebenen campieren in LKWs, in Straßengräbenoder auf Feldern bei winterlichen Bedingungen. Die Menschen sind oft krank undbenötigen außer medizinischer Versorgung auch dringend Nahrungsmittelhilfensowie warme Kleidung und Unterkünfte.Caritas international unterstützt die Menschen durch einen lokalen Partner, dertäglich etwa 12.000 Mahlzeiten an die Vertriebenen verteilt, warme Kleidung undDecken bereitstellt, sowie beschädigte Gebäude für die Unterbringung besondersBedürftiger notdürftig Instand setzt. Zudem unterstützt die Caritas Waisenhäusermit Lebensmittel, repariert Schäden und verteilt Hygieneartikel.Ein schnelles Ende dieser Situation ist nicht in Sicht, denn die Kampfhandlungenrund um Idlib halten weiter an. "Zu befürchten ist, dass die Zahl der Menschen,die fliehen müssen, noch weiter ansteigt", sagt Oliver Müller. Geschätzt werde,dass weitere 300.000 Menschen in den nächsten Wochen zusätzlich ihr Zuhauseverlieren.Der Hilfebedarf in Syrien ist nach wie vor riesig. Über 13 Millionen Menschenbedürfen der humanitären Hilfe, davon sind über sechs Millionen SyrierVertriebene im eigenen Land. Weitere 5,6 Millionen Menschen sind ins Auslandgeflohen, insbesondere in die Türkei und in die angrenzenden Nachbarländer. DieCaritas hilft seit Beginn des Bürgerkriegs im März 2011 vor allem über dieCaritas Syrien und vielen lokalen Partnern.An die Redaktionen: Für Interviewanfragen wenden Sie sich gern an diePressestelle: presse@caritas-international.de oder telefonisch unter 0761 200515.Caritas international, Freiburg,Stichwort: "NothilfeSyrien"IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.deDiakonie Katastrophenhilfe, BerlinIBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02Evangelische Bank eGBIC GENODEF1EK1oder online unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Diesergehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit mehr als 160 nationalenMitgliedsverbändenPressekontakt:Hrsg.: Deutscher Caritasverband,Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit,Karlstr. 40,79104 Freiburg.Telefon 0761 / 200-0.Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293),Reiner Fritz (Durchwahl -515)www.caritas-international.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/67602/4529702OTS: Caritas internationalOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell