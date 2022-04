Sypris Solutions-Aktie: Sensationell!

Vertragsverlängerung Sypris Solutions Inc (NASDAQ:SYPR)-Tochterunternehmen hat eine mehrjährige Vertragsverlängerung mit einem Nutzfahrzeug-Erstausrüster (OEM) abgeschlossen. Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. Das Unternehmen wird Antriebsstrangkomponenten an den Erstausrüster liefern, die in der Produktion von mittleren und schweren Nutzfahrzeugen eingesetzt werden. Die von Sypris hergestellten Komponenten sind für die Antriebsachsen der Fahrzeuge von entscheidender Bedeutung. "Wir freuen uns, unsere strategische Beziehung zu diesem wichtigen Kunden,… Hier weiterlesen