Synthomer: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Synthomer unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Spezialchemikalien". Die Synthomer-Aktie notierte am 24.12.2018 mit 357,2 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Unsere Analysten haben Synthomer nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt Synthomer damit 29,13 Prozent unter dem Durchschnitt (3,16 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemicals" beträgt 3,16 Prozent. Synthomer liegt aktuell 29,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Synthomer-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 0 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (584 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 63,49 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 357,2 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Synthomer eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Synthomer. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.