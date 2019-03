Syntellix gründet eigene Gesellschaften zur Erschließung wichtiger internationaler Wachstumsmärkte

Finanztrends Video zu



Hannover (ots) -- Globale Expansion wird mit hoher Konsequenz vorangetrieben.- Syntellix America Inc. sowie Syntellix China zurVorbereitung der geplanten Markteinführung in den USA und Chinagegründet.- Syntellix-Gesellschaften nach Singapur auch in Brasilien undauf den Philippinen.Die Syntellix AG hat die im Laufe des Jahres 2018 formuliertestrategische Optimierung und Neuausrichtung für das internationaleGeschäft, das sogenannte Hybrid-Modell, das die Zusammenarbeit mitImporteuren bzw. Distributoren sinn- und wirkungsvoll mit eigenenAktivitäten und Ressourcen zur Markterschließung und -bearbeitungkombinieren soll, konsequent und erfolgreich in volumenstarkenHauptmärkten und zukunftsträchtigen Wachstumsmärkten auf mehrerenKontinenten in die weitere Umsetzung gebracht. Das Hybrid-Modellsieht unter anderem auch verstärkt durch Syntellix initiierteGesellschaftsgründungen in internationalen Ländermärkten von erhöhterstrategischer bzw. Umsatzrelevanz vor, um eine fokussierte, zügigeund intensive Marktbearbeitung auf regulatorischer und kommerziellerEbene zu realisieren.Die vorbereitenden Arbeiten zur Markteinführung in den USA haben -auch vor dem Hintergrund der exzellenten Zusammenarbeit desUnternehmens mit dem German Accelerator Life Sciences (GALS), der imRahmen des begehrten Access Programms den Markteintritt von Syntellixin den USA unterstützt - zur folgerichtigen Gründung derhundertprozentigen Tochtergesellschaft Syntellix America Inc. auf demweltweit derzeit bedeutendsten Markt für orthopädische Implantategeführt. Die Incorporation dieser Gesellschaft ist bereits erfolgt.Das Konzept einer nicht allein, sondern gemeinsam mit Partnernbetriebenen operativen Gesellschaft vor Ort wird auf den Philippinenverfolgt. Dort erfolgte bereits die Gesellschaftsgründung derSyntellix Philippines Inc. in Manila unter Einbindung mehrererinternational erfahrener, renommierter und lokal etablierter Partner- geführt durch die bereits seit längerem operativ als Asien-Hubtätige und vom Economic Development Board der Republik Singapurgeförderte 100%-Tochter der Syntellix AG in Singapur (Syntellix AsiaPte. Ltd) mit einem Gesellschaftsanteil von 51 %.Bereits zuvor war für die Erschließung des wichtigstensüdamerikanischen Marktes die Syntellix do Brasil mit Sitz in Rio deJaneiro gegründet worden.In China, dem wohl dynamischsten Markt aus globaler Perspektive,konnte Syntellix einen wichtigen regulatorischen Meilenstein imZulassungsprozess erreichen, der das national vorherrschende großeBedürfnis wie auch enormes Interesse für ein hochinnovativesMedizinprodukt aus gesundheitsökonomischer Perspektive widerspiegelt.Sowohl dieser Fortschritt als auch die Notwendigkeit einer marktnahenSteuerung aller weiteren Geschäftsaktivitäten veranlassten Syntellixzu der früher als erwartet erfolgten Gründung der Syntellix China,die als 100%-Tochter ebenfalls bereits registriert und eingetragenist, perspektivisch jedoch unter Syntellix-Regie gegebenenfallsgemeinsam mit chinesischen Minderheits-Partnern betrieben werdensoll.Über Syntellix:Die Syntellix AG ist ein international tätiges, dynamischwachsendes Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Hannover. DasUnternehmen ist auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung/Vertriebvon hochinnovativen transformierbaren metallischen Implantatenspezialisiert. Die Produkte aus dem patentierten Material MAGNEZIX®sind einzigartig und werden in einer viel beachteten Veröffentlichungals klinisch überlegen gegenüber herkömmlichen Titanimplantatenbewertet. Sie werden im Körper abgebaut und in körpereigenesKnochengewebe umgewandelt und bieten dabei eine ideale Kombinationaus Stabilität, Elastizität und Bioabsorbierbarkeit.Die Syntellix AG ist Weltmarkt- und Technologieführer im Bereichbioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate und wurdebereits mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisengeehrt, darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft2012/13, der Zukunftspreis des deutschen Gesundheitswirtschaft 2016,der German Medical Award 2017, der STEP Award 2017, die Auszeichnungals "Innovator des Jahres 2017" in Deutschland sowie internationalals "Product of the Year" beim Sustainability Award 2018.Pressekontakt:Pierre FregaMarketingTelefon: 0511 270413-61presse@syntellix.comwww.syntellix.comSyntellix AGAegidientorplatz 2a30159 HannoverDeutschlandOriginal-Content von: Syntellix AG, übermittelt durch news aktuell