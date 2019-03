Syntellix erhält wichtige Zulassungen für neue Produktfamilien und weitere Länder

Finanztrends Video zu



Hannover (ots) - Nach hoch innovativer Produktfamilie "StarFuse®"nun auch keramisierte Kompressionsschraube "CSC 4.8" als fünfteMAGNEZIX® Implantat-Reihe für Europa zugelassen.- Umfangreiche Produktzulassungen auch für wichtigeaußereuropäische Wachstumsmärkte Indonesien und Mexiko erfolgt.- Zahl der täglichen Operationen mit Syntellix-Implantaten inDeutschland innerhalb von 3 Monaten fast verdreifacht.Die Syntellix AG, führender Entwickler und Hersteller von hochinnovativen, weltweit einzigartigen Magnesiumimplantaten für dieOrthopädie und Unfallchirurgie, hat nach der jüngsten europaweitenCE-Zulassung und erfolgreichen Ersteinführung der neuen ProduktreiheMAGNEZIX® StarFuse® nun auch die europaweite Zulassung für ihrenächste Produktneuheit erhalten. Das neue Implantat mit derBezeichnung MAGNEZIX® CSc 4.8 repräsentiert die von vielen Chirurgenlang ersehnte Größenerweiterung des in vielen Tausend Operationenerfolgreichen und mit höchster Patienten-Zufriedenheit bewährtenImplantat-Portfolios der MAGNEZIX® CS Schrauben. Die CSc 4.8 besitzterstmalig eine neu entwickelte Oberflächenkeramisierung aufMagnesiumbasis, die ebenfalls vollständig bioabsorbierbar ist. InVerbindung mit den nun neu verfügbaren größeren Durchmessern undlängeren Dimensionen (bis 70 mm) verbreitert sich die Palette der mitder MAGNEZIX® Technologie zum Vorteil der Patienten behandelbarenbzw. versorgbaren Indikationen deutlich und umfasst nunmehr fünfProduktlinien. Insbesondere im Bereich der Kinderorthopädie und-chirurgie ist die Nachfrage nach den neuen Magnesiumimplantatenbesonders hoch. Ebenso ist von Experten und Orthopäden aus etlichenLändern rund um den Globus bereits großes Interesse an dieserWeiterentwicklung der Produktpalette von Syntellix geäußert worden.Dies spiegelt sich auch in entsprechenden Vorbestellungen wider.Zudem hat die Syntellix AG in der vergangenen Woche auch dieumfangreiche Zulassung ihrer MAGNEZIX® Implantate für Mexikoerhalten, den zweitwichtigsten Markt Nordamerikas. Damit ist nachBangladesch und Indonesien, wo im Jahr 2018 eine umfassende Zulassungerreicht werden konnte, nunmehr in einem dritten durch besonderesBevölkerungswachstum und besondere Bevölkerungsgröße gekennzeichnetenund entsprechend perspektivträchtigen Markt die Zulassung der hochinnovativen MAGNEZIX® Produkte gelungen. Im Hinblick auf dieBevölkerungsgröße und das sich perspektivisch daraus herleitendePatienten-Potenzial sind Indonesien und Mexiko insofern derzeit zweifür Syntellix besonders bedeutsame Märkte. In Indonesien sind bereitsProdukte ausgeliefert und Umsätze erzielt worden, der flächendeckendeRollout steht im Rahmen eines großen Kongresses in Solo City auf Javafür den April dieses Jahres an.Doch nicht nur im Bereich der Zulassungen hat Syntellix wichtigeFortschritte erzielt. Nach entsprechenden erfolgreichen Initiativenund Aktivitäten der Unternehmensleitung zur Intensivierung derMarktbearbeitung und des Diskurses mit Spitzen-Chirurgen,Universitätskliniken und wichtigen Meinungsführern hat sich innerhalbvon nur drei Monaten die Zahl der täglichen Operationen mit deninnovativen Implantaten der Syntellix AG allein im HeimatmarktDeutschland fast verdreifacht.In Singapur, dem zweiten Markt, in dem Syntellix bereits seiteiniger Zeit mit eigenem Vertrieb und eigenen Anwendungsexpertenauftritt, hat sich die Zahl der Anwender sogar innerhalb kurzer Zeitverneunfacht. Syntellix-Produkte aus dem Werkstoff MAGNEZIX® sinddort mittlerweile in allen wesentlichen international renommiertenKliniken im Einsatz, darunter Mount Elizabeth Orchard, MountElizabeth Novena, Gleneagles und Raffles.Über Syntellix:Die Syntellix AG ist ein international tätiges, dynamischwachsendes Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Hannover. DasUnternehmen ist auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung/Vertriebvon hochinnovativen transformierbaren metallischen Implantatenspezialisiert. Die Produkte aus dem patentierten Material MAGNEZIX®sind einzigartig und werden in einer viel beachteten Veröffentlichungals klinisch überlegen gegenüber herkömmlichen Titanimplantatenbewertet. Sie werden im Körper abgebaut und in körpereigenesKnochengewebe umgewandelt und bieten dabei eine ideale Kombinationaus Stabilität, Elastizität und Bioabsorbierbarkeit.Die Syntellix AG ist Weltmarkt- und Technologieführer im Bereichbioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate und wurdebereits mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisengeehrt, darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft2012/13, der Zukunftspreis des deutschen Gesundheitswirtschaft 2016,der German Medical Award 2017, der STEP Award 2017, die Auszeichnungals "Innovator des Jahres 2017" in Deutschland sowie internationalals "Product of the Year" beim Sustainability Award 2018.Pressekontakt:Pierre FregaMarketingTelefon: 0511 270413-61presse@syntellix.comwww.syntellix.comSyntellix AGAegidientorplatz 2a30159 HannoverDeutschlandOriginal-Content von: Syntellix AG, übermittelt durch news aktuell