Syntellix AG: Schallmauer durchbrochen / Neue Produkte, neue Märkte, neue internationale Standorte, neue globale Investoren

Hannover (ots) - Die Syntellix AG, ein innovativesMedizintechnik-Unternehmen aus Hannover und weltweiterTechnologieführer im Bereich transformierbarer Implantate, setztseinen Wachstumskurs fort. Mit seinen einzigartigenMAGNEZIX®-Metallimplantaten, die im Körper zu Knochen umgebautwerden, ist sich das Unternehmen sicher, neue Maßstäbe in der Medizinsetzen zu können. Bislang wurden über 27.000 Implantate (Schraubenund Pins) weltweit in Verkehr gebracht, und die Anzahl der Kunden undinternationalen Absatzmärkte wächst stark - nun hat das Unternehmenweitere, elementare Meilensteine zur Sicherstellung und Fortsetzungseiner rasanten Entwicklung verkündet. Im Rahmen einerPressekonferenz in Schloss Herrenhausen erläuterte der Vorstand derGesellschaft zahlreichen angereisten Journalisten die aktuellenHighlights zu Strategie, Unternehmensentwicklung,Unternehmensfinanzierung, Forschung, Medizin und Technik:1. Bereinigung des InvestorenportfoliosMit diversen vollkommen haltlosen und absurden Anschuldigungen hatein seinerzeitiger größerer Anteilseigner der Gesellschaft massivenwirtschaftlichen und kommunikativen Schaden zugefügt. Nachdem dieAnschuldigungen auch von den dafür zuständigen staatlichen Stellenals substanzlos verworfen worden waren, hat der betreffendeAnteilseigner seine Anteile an den Hauptaktionär veräußert. Auch einenachträgliche, von der Gesellschaft initiierte Sonderprüfung durcheinen neutralen Wirtschaftsprüfer ergab keinerlei Pflichtverletzungenseitens der Organe der Gesellschaft.2. Neuer internationaler InvestorZur Finanzierung ihrer ambitionierten internationalenExpansionsstrategie sowie umfangreicher Forschungsprojekte,insbesondere jedoch für den Aufbau der Tochtergesellschaft inSingapur und die damit zusammenhängenden intensiveren Aktivitäten imBoom-Kontinent Asien, konnte die Gesellschaft einen neuen, globalagierenden Investor gewinnen. Die Wintop Capital Pte. Ltd. mit Sitzin Singapur hat sich über den kürzlich aufgelegten Convertible Bondmit mehreren Millionen Euro an der Gesellschaft beteiligt. "Wintopbringt nicht nur zusätzliches Kapital in die Gesellschaft, sondernwird mit profunden Kenntnissen und hervorragender Vernetzung auch dieDurchdringung bestehender und den Eintritt in neue asiatische Märktespürbar befördern", ist sich Thomas Mayer, Vorstandsvorsitzender derGesellschaft, sicher.3. Neue Tochtergesellschaft in SingapurIn Singapur baut die Syntellix AG derzeit eine vollintegrierteTochtergesellschaft auf, die den gesamten asiatischen Markt sowieAustralien und Neuseeland erschließen soll. Mit einer idealen Nähe zuden relevanten Märkten und dem Zugang zu exzellentenForschungseinrichtungen und talentierten Fachleuten bietet derStandort Singapur beste Voraussetzungen, die boomenden asiatischenMärkte zu erobern. "Wir sehen die starke Unterstützung dessingapurianischen Economic Development Boards (EDB) als Beweis derAttraktivität unseres Geschäfts- und Zukunftsmodells", freut sichProf. Dr. Claassen, Gründer, Aufsichtsratsvorsitzender undMehrheitsaktionär der Gesellschaft. "Wir sind stolz darauf und sindsehr dankbar dafür, dass uns die ökonomisch wohl erfolgreichsteRegierung der Welt nach sorgfältiger Prüfung in diesem Ausmaßunterstützt."4. Unternehmensentwicklung und Internationalisierung Die SyntellixAG ist mit ihren revolutionären Implantaten mittlerweile in 30Ländern und fünf von sechs Kontinenten aktiv. Die jüngstenZulassungen und Markteintritte erfolgten in Australien, Neuseelandund Saudi Arabien.Weitere 30 Länder befinden sich in Vorbereitung. Im Laufe desJahres 2017 sollen in mindestens 17 dieser Länder die Zulassungerreicht und der Markteintritt erfolgt sein. Damit ist eine Zäsurerreicht, und ein Paradigmenwechsel wird stattfinden:"War bisher die Gewinnung von neuen Kunden und die Erschließungvon neuen Märkten erste Priorität, wird künftig mehr und mehr dieMarktdurchdringung im Vordergrund stehen. Wir haben nunmehr die Basisgeschaffen, in bestehenden Märkten und bei bestehenden Kunden unsereneuen Produktlinien zu platzieren", konstatiert Thomas Mayer,Vorstandsvorsitzender und unter anderem verantwortlich für Marketingund Vertrieb.Die neue Kortikalisschraube wird als Produktlinie Nr. 3 Ende Märzauf den Markt kommen. Es sollen pro Jahr mindesten zwei neueProduktlinien folgen.5. Forschung, Medizin und TechnikEin internationales Team aus hochqualifizierten,interdisziplinären Spezialisten arbeitet derzeit intensiv daran, diezukunftsweisende MAGNEZIX®-Technologie stetig weiter zu entwickelnund auf deren Basis neue Produkte in neuen Märkten einzuführen und zuetablieren. Ihre Motivation schöpfen die Mitarbeiter vor allem ausder Gewissheit, Teil einer der wohl spannendsten Entwicklungen imBereich medizinischer Implantate zu sein. Prof. Dr. med. Martin H.Kirschner, im Vorstand verantwortlich für Medizin und Technik, istoptimistisch: "Wir haben die große Chance, neue Standards zu setzenund Medizingeschichte zu schreiben. Deshalb treiben wir dieEntwicklung neuer Produktlinien, neuer technologischer Varianten undeinzigartiger Produktspezifika mit Hochdruck voran." Hierbei arbeitetdie Syntellix AG sehr eng mit dem Institut eines der weltweit wohlprofiliertesten Wissenschaftler im Bereich der Magnesiumtechnologie,Prof. Dr. Neubert in Clausthal, zusammen.Pressekontakt:Caroline Meyer-MaltsevaPRAegidientorplatz 2a30159 HannoverTelefon: 0511 270413-50presse@syntellix.comwww.syntellix.comOriginal-Content von: Syntellix AG, übermittelt durch news aktuell