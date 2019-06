Syntax erhält ISG Award für herausragende SAP HANA Services / Feierliche Preisübergabe am 26. Juni 2019 in Berlin (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Weinheim (ots) -Der IT-Dienstleister Syntax ist vom Analystenhaus ISG für seineherausragenden SAP Hana Services mit dem ISG Provider Lens Awardausgezeichnet worden. Am 26. Juni 2019 fand die feierliche Verleihungim Berliner Spreespeicher statt: Ralf Sürken, CEO Europe bei Syntax,und Manfred Grossmann, Director S/4HANA & Cloud Solutions CoE beiSyntax, nahmen den Preis entgegen.Syntax hat in der aktuellen ISG Provider Lens-Studie "SAP HANAServices 2019, Germany" gleich in vier Kategorien als Leaderabgeschnitten - und wurde dafür in Berlin ausgezeichnet: für "BW onHANA", "Suite on HANA & S4/HANA - Multi Services Providers", "SAPHANA Technology" und "SAP Cloud Platform (SCP)", jeweils imMidmarket-Segment. Leader zeichnen sich laut ISG durch ein hochattraktives Produkt- und Serviceangebot sowie eine sehr starke Markt-und Wettbewerbsposition aus. Sie gelten als strategische Taktgeberund sind Garanten für Innovationskraft und Stabilität.Die Ergebnisse der Studie unterstreichen das Engagement vonSyntax, seine Kunden aus dem gehobenen Mittelstand bei Aufbau undUmsetzung ihrer SAP HANA-Strategie mit vielfältigen Services auseiner Hand zu unterstützen. Dieses Thema wird derzeit umso wichtiger,als 2025 der Support für die Vorgängerversion von SAP S/4HANAausläuft und Unternehmen deshalb migrieren müssen. In diesemstrategisch hochwichtigen Feld ist es entscheidend, dass Unternehmeneinen Partner an der Seite haben, der tiefes und übergreifendesKnow-how in allen Aspekten rund um HANA mitbringt."Es ist ein richtig gutes Gefühl, diesen Preis in der Hand zuhalten", sagt Ralf Sürken, CEO Europe bei Syntax. "Er ist der Beweisdafür, dass wir mit unserem Geschäftsmodell und unserem Angebotrichtig liegen - und vor allem auch eine Auszeichnung für all dieKolleginnen und Kollegen, die diese Services für unsere Kundenerbringen. Das ist kein Preis für uns zwei hier oben auf der Bühne,sondern für ein tolles Team, das jeden Tag eine exzellente Arbeitabliefert."Über SYNTAXSYNTAX ist ein global agierender IT-Dienstleister und ein derführender Managed Cloud Provider für den Bereich Enterprise CriticalApplications. Hauptsitz des 1972 gegründeten Unternehmens istMontreal, Kanada. Im März 2019 wurden mit der ehemaligen FreudenbergIT (FIT) sowie dem amerikanischen AWS-Spezialisten EMERALDCUBE zweietablierte IT-Unternehmen in die Syntax Organisation integriert.Weitere Informationen gibt es hier: http://ots.de/MIvadEPressekontakt:SYNTAXPeter SchütteVice PresidentHead of Global Marketing & CommunicationsPeter.Schuette@freudenberg-it.comFon +49 6201-80-83 80Dr. Haffa & Partner GmbHAxel Schreiber, Philipp HeilosKarlstraße 4280333 Münchenwww.haffapartner.desyntax@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Original-Content von: Syntax Systems GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell