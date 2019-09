Syntax auf dem DSAG Jahreskongress vom 17.-19. September 2019 in Nürnberg (FOTO)

Weinheim (ots) -- Internationaler SAP-Partner präsentiert sein umfangreichesPortfolio- Standbesucher haben die Möglichkeit, Tickets für die SAPPHIRENOW 2020 in Orlando zu gewinnenDie S/4HANA-Migration und Multi-Cloud als Schlüssel für diedigitale Transformation sind die Kernthemen des IT-DienstleistersSyntax, der auf dem DSAG Jahreskongress 2019 vom 17.-19. September inNürnberg vor Ort sein wird. Zudem greift das Unternehmen am Standaktuelle Trends in der Community auf. In Europa ist Syntax seit derim März 2019 abgeschlossenen Übernahme des traditionsreichenSAP-Dienstleisters Freudenberg IT aktiv. Im Zentrum desDSAG-Auftritts von Syntax steht folgerichtig das breite Portfolio anSAP-Leistungen, das mit der Integration in Syntax noch einmalinternationaler geworden ist.Die Kongressbesucher haben zudem die Möglichkeit, sich mit denSyntax-Experten über aktuelle Entwicklungen und Themen auszutauschenund können Tickets für die SAPPHIRE NOW 2020 in Orlando gewinnen, derweltweit größten SAP-Konferenz und -Kundenmesse."Wir freuen uns vor allem auf den Austausch mit der Community",erklärt Manfred Großmann, Director S/4HANA & Cloud Solutions CoE beiSyntax. "Und auch wenn der Stichtag 2025 scheinbar noch in fernerZukunft liegt: Gerade das Thema S/4HANA-Migration haben vieleIT-Verantwortliche ganz oben auf ihrer Liste. Da stehen wir alsSAP-Experten der ersten Stunde natürlich gerne mit Rat und Tat zurSeite.""Es tut sich viel im SAP-Universum, und Syntax ist durch seinerweitertes internationales Angebot ideal aufgestellt", so UweJürgens, Vice President Sales Europe bei Syntax. "Als Experte fürMulti-Cloud-Lösungen befinden wir uns genau am Puls der Zeit undkönnen unsere Kunden deshalb bestens beraten, wenn es darum geht, imRahmen der Digitalisierung voll durchzustarten."Pressekontakt:SYNTAXPeter SchütteHead of Global Marketing & CommunicationsPeter.Schuette@syntax.comFon +49 6201-80-83 80Dr. Haffa & Partner GmbHAxel Schreiber, Philipp HeilosKarlstraße 4280333 Münchenwww.haffapartner.desyntax@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Original-Content von: Syntax Systems GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell