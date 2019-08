Syntax: Diese Themen stehen bei Microsoft-Kunden ganz oben auf der Liste (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Weinheim (ots) -- Zentrale Kollaborations- und Kommunikationsplattform für denModern Workplace von zunehmender Bedeutung- Migration von Anwendungen, Daten und Prozessen nach Microsoft Azurein die Public Cloud und die Nutzung KI-basierter Plattformdiensteebenfalls im Fokus- Auszeichnung von Team Lead Constantin Klein als Microsoft MVP zumzehnten Mal in Folge unterstreicht Expertise des IT-DienstleistersLaut des IT-Dienstleisters Syntax stehen für Unternehmen, dieMicrosoft-Lösungen einsetzen, aktuell vor allem zwei große Aspekte imMittelpunkt. Zum einen wird die Umsetzung vonModern-Workplace-Konzepten vorangetrieben, die dem Nutzer einezentrale Schnittstelle für Kommunikation und Kollaboration mit einereinheitlichen Benutzeroberfläche bereitstellen und so interne undexterne Prozesse effizienter gestalten. Der zweite große Trend istdie Migration oder Neuimplementierung kritischer Anwendungen undProzesse auf Microsoft Azure als zentraler Public-Cloudplattform unddie Nutzung von Plattformdiensten, die unter anderem auf künstlicherIntelligenz basieren und so neue Umsatzmodelle ermöglichen. Bei derUmsetzung dieser Ziele setzt Syntax auf ausgezeichnete Expertise,gerade wurde Constantin Klein, Team Lead Microsoft Consulting beiSyntax, zum zehnten Mal in Folge von Microsoft als "Most ValuableProfessional" (MVP) ausgezeichnet.Kommunikation und Kollaboration aus einer HandGerade beim Thema Modern Workplace hat sich in den letzten Jahrenviel getan. "In einer modernen, digitalen Arbeitsplatzumgebung werdensämtliche Kommunikationskanäle und Kollaborationstools über eineeinheitliche Oberfläche gesteuert", so Constantin Klein, Team LeadMicrosoft Consulting bei Syntax. In diesem Zusammenhang seien vorallem zwei Microsoft-Themen von zentraler Bedeutung, nämlichMicrosoft Teams und Office 365, über die verschiedene bestehendeLösungen integriert werden. "Sie spannen den Bogen von denklassischen Office-Produkten (Word, Excel, PowerPoint) über dieEndgeräte bis hin zu Cloud-Services, die als verbindendesZwischenelement fungieren. So werden die Kommunikation und dieZusammenarbeit in allen Arten von Projekten optimiert."ERP in der Cloud und KI als MehrwertDie Migration von Daten und Anwendungen nach Azure in die PublicCloud ist für Microsoft-User laut Klein das zweite große Thema."Dabei sind die klassischen infrastrukturellen Vorteile wieFlexibilität und Skalierbarkeit aber nur ein Aspekt. Eine reineMigration in die Public Cloud ist häufig nur der erste Schritt.Gerade im Zusammenhang mit migrierten ERP-Systemen wie SAP nutzenKunden immer häufiger KI-basierte Plattformdienste, um ihre Datenunter BI-Gesichtspunkten optimal zu nutzen. Es geht nicht darum, einERP-System nur in einer Public Cloud zu betreiben, sondern auch Wegezu finden, dieses System in andere bestehende Applikationen und dasPublic Cloud Ökosystem zu integrieren." Das führe mitunter zurEntwicklung komplett neuer, datengetriebener Geschäftsmodelle undverschaffe den Kunden einen entscheidenden Vorteil gegenüberMitbewerbern.Ausgezeichnete Expertise im TeamDamit alle Vorteile der Cloud zum Tragen kommen, braucht es jedocheine klar definierte Roadmap für die Migration in die Public Cloud.Um eine optimale Architektur für die unternehmensspezifischenAnforderungen zu entwickeln, müssen Unternehmen auf einen starkenPartner mit langjähriger Expertise zählen können, der sich imMicrosoft-Umfeld auskennt und nah an der Entwicklung ist. Deswegenverlässt sich Syntax auf Experten wie Constantin Klein, dessenFachkenntnisse von Microsoft erst kürzlich wieder honoriert wurden.Er wurde von der Firma aus Redmond (Seattle) zum zehnten Mal in Folgeals Microsoft "Most Valuable Professional" (MVP) ausgezeichnet. Mitdieser Auszeichnung ehrt das Softwareunternehmen seit über 20 Jahrenherausragende Community Leaders, die sich durch einüberdurchschnittlich hohes Engagement und langjährige Expertisehervorheben."Wir können uns glücklich schätzen, mit Constantin Klein einen soversierten und erfahrenen Microsoft-Experten an Bord zu haben", soRalf Sürken, CEO Europe bei Syntax. "Der MVP-Award unterstreichtnicht nur die Kompetenz und Erfahrung unseres Mitarbeiters, er hatauch einige praktische Vorteile. Als MVP hat Herr Klein einenfrüheren Zugang zu neuen Microsoft-Produkten und direkteKommunikationskanäle zu den entsprechenden Produktteams. Das sindVorzüge, von denen letztlich auch unsere Kunden profitieren, wenn siezusammen mit uns die Digitalisierung ihres Unternehmensvorantreiben."Über SYNTAXSYNTAX ist ein global agierender IT-Dienstleister und einer derführenden Managed Cloud Provider für den Bereich Enterprise CriticalApplications. Hauptsitz des 1972 gegründeten Unternehmens istMontreal, Kanada. Im März 2019 wurden mit der ehemaligen FreudenbergIT (FIT) sowie dem amerikanischen AWS-Spezialisten EMERALDCUBE zweietablierte IT-Unternehmen in die Syntax Organisation integriert.Weitere Informationen gibt es hier: http://ots.de/q2EMBoPressekontakt:SYNTAXPeter SchütteVice PresidentHead of Global Marketing & CommunicationsPeter.Schuette@freudenberg-it.comFon +49 6201-80-83 80Dr. Haffa & Partner GmbHAxel Schreiber, Philipp HeilosKarlstraße 4280333 Münchenwww.haffapartner.desyntax@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Original-Content von: Syntax Systems GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell