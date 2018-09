Synovus: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Synovus Financial":

Der Synovus-Schlusskurs wurde am 26.09.2018 an der Heimatbörse New York mit 46,13 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Synovus entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,22 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Synovus damit 7,23 Prozent unter dem Durchschnitt (10,44 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Banking" beträgt 13,11 Prozent. Synovus liegt aktuell 9,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,48 und liegt mit 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Banking) von 26,17. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Synovus auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für Synovus liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 7 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 53 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (46,13 USD) könnte die Aktie damit um 14,89 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Synovus-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.