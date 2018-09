Synova bringt hochpräzises Laser-Bearbeitungszentrum LCS 305 auf den Markt (FOTO)

DUILLIER, Schweiz (ots) -Das 5-Achsen Laser MicroJet®-Schneidsystem für anspruchsvolle3D-Anwendungen in der Werkzeug- und LuftfahrtindustrieDas schweizerische Unternehmen Synova, Anbieter von innovativenLaserschneidanlagen, lanciert eine neue CNC-Maschine mit fünfSynchronachsen, um komplexe dreidimensionale Geometrien zubearbeiten. Zu den Zielanwendungen gehören die Bearbeitung vonIndustriediamanten, die vor allem im Werkzeugbau eingesetzt werden,sowie von verschiedenen neuen Verbundwerkstoffen, die in derLuftfahrt Verwendung finden. Die LCS 305 bietet unübertroffeneGenauigkeit, Qualität und Geschwindigkeit mit hochdynamischen Achsen,wassergekühlten Linear- und Torquemotoren, Mineralguss-Maschinenbettund vollautomatischem Offset-Kalibriersystem.Das flexible Laser MicroJet (LMJ)-System ermöglicht die 3-DBearbeitung von großen und Vielzahn-Werkzeugen aus ultrahartenMaterialien wie PKD, MKD, Naturdiamant oder Wolframkarbid mit glattenSchnittflächen und scharfen Kanten. Die Maschine mit zweihochdynamischen Torquemotor-Drehachsen erlaubt ausserdem das Anfasenfür K-Land-Kanten und mehrere Freiwinkel. Durch den WerkzeughalterHSK 63 können Werkstücke schnell und mit hoher Genauigkeitausgetauscht werden.Die LCS 305 mit wasserstrahlgeführter Lasertechnologie ist daseinzige Lasersystem, das in der Lage ist, Teile aus keramischenFaserverbundwerkstoffen (CMC, ein Verbundwerkstoff aus SiC) zubearbeiten und gleichzeitig das Material vor Wärmeeinflüssen zuschützen. Das leichte und hitzebeständige neue Material wird fürTriebwerkskomponenten in Heissbereichen verwendet, um die Effizienzvon Flugzeugen zu verbessern. "Das Problem von Wärmeeinflusszonen undMikrorissen wird durch die Laser MicroJet-Systeme von Synova aufgrundder innewohnenden Wärmeableitungseigenschaften von Wasser erheblichgemildert", sagt Dr. Bernold Richerzhagen, Gründer und CEO vonSynova. "Der LMJ wurde bereits erfolgreich zum Bohren von Löchern undzum Schneiden von CMC-Mänteln eingesetzt und hat die notwendigePräzision und Zuverlässigkeit für solche Anwendungen bewiesen",ergänzt Richerzhagen.Die LMJ "Nasslaser" -Technologie kühlt nicht nur das Werkstück,sondern beseitigt ausserdem effizient Ablagerungen. Der Wasserstrahlhält den Fokus des Lasers aufrecht und erzeugt einen zylindrischenLaserstrahl, der zu parallelen Wänden und engen Schnittbreiten führt.Die LCS 305 ist ein komplettes CNC-gesteuertes System, das dieSynovaCut 5.0 CAD/CAM-Software und SmartFactory-Funktionen wie einenintegrierten Laserleistungsmesser, einen Positionssensor und dieautomatische Korrektur des Strahlwinkels umfasst. Es kann flexibel indie Produktion integriert werden, entweder als eigenständiges Systemoder in automatisierte Linien zur bedienerlosen Großserienfertigung.Besuchen Sie uns auf der AMB in Stuttgart am Stand 5A72 in Halle5, um mehr über die LMJ-Technologie zu erfahren.Über SynovaDas schweizerische Unternehmen Synova S.A. mit Sitz in Duillierstellt zukunftsweisende Laser-Schneidsysteme her, die auf derpatentrechtlich geschützten wasserstrahlgeführten Laser-Technologie(Laser MicroJet®) mit einer eigens für die Industrie konzipiertenCNC-Plattform beruhen. Kunden können damit eine erheblich höhereAusbeute und Qualitätsverbesserungen beim Schneiden erzielen; zudembestehen verbesserte Einsatzmöglichkeiten hinsichtlich derMikrobearbeitung einer Vielzahl von Materialien. WeitereInformationen erhalten sie über sales@synova.ch oder auf unsererWebsite www.synova.ch.Pressekontakt:Aksinja Berger-PaddockMarketing Manager, Synova S.A.berger-paddock@synova.chOriginal-Content von: Synova S.A., übermittelt durch news aktuell