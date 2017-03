Synopsys veranstaltet erste CodenomiCON Europe im Rahmen der Embedded World 2017 in Nurnberg

Mountain View, California und München (ots/PRNewswire) - Synopsys,Inc. (Nasdaq: SNPS) veranstaltet erstmals die CodenomiCON Europe(https://software.synopsys.com/CodenomiCON-EU-2017.html) im Rahmender diesjährigen Embedded World in Nürnberg. Die Veranstaltung findetam 14. März 2017 von 18 bis 22 Uhr auf der Indabahn in Nürnbergstatt. Die CodenomiCON ist eine exklusive Veranstaltung zum ThemaCybersicherheit. Sie bringt führende Experten zu Vorträgen undDiskussionen zusammen und bietet allen Teilnehmenden gleichzeitig dieGelegenheit zu netzwerken. Teil der Veranstaltung ist einePanel-Diskussion mit führenden Cybersecurity-Experten unter dem Titel"Embedded Systems Security." Der Fokus liegt auf den drei vertikalenMärkten Medizin, Transportwesen und Konsumgeräte. Auf derVeranstaltung werden zusätzlich die folgenden Keynotes gehalten:- Dr. Gary McGraw (https://software.synopsys.com/CodenomiCON-EU-2017_Opening-Keynote.html), Vice President of Security Technology,Synopsys Software Integrity Group, wird die Entwicklungsgeschichteder Softwaresicherheit beleuchten, von ihren Anfängen vor etwa 15Jahren bis heute, als einer milliardenschweren, enormeinflussreichen Branche- Graham Murphy (https://software.synopsys.com/CodenomiCON-EU-2017_Sabotaged-by-the-SoC.html), Security Researcher bei BlackBerry,adressiert in seiner Keynote die enorme Wichtigkeit in denBereichen Automotive, IoT und Medizintechnologie, Sicherheit sowohlim Hinblick auf die Hardware als auch die Software zu gewährleisten- Dr. Charlie Miller (https://software.synopsys.com/CodenomiCON-EU-2017_Featured-Keynote.html), einer der führenden Forscher undExperten auf dem Gebiet der Cybersicherheit widmet sich der Zukunftder Sicherheit im Automotive-Bereich einschließlich Technologienwie V2XAuf der CodenomiCON Europe erleben Sie zusätzlich eine Demoinnerhalb derer die Kollegen analysieren, welchen EinflussSchwachstellen in medizintechnischen Geräten auf die Sicherheit vonPatienten haben.Agenda CodenomiCON Europe:- Willkommen zur CodenomiCON - Eröffnung durch Dr. AndreasKuehlmann, Senior Vice President und General Manager, SynopsysSoftware Integrity Group- Eröffnungs-Keynote - Dr. Gary McGraw, Vice President of SecurityTechnology, Synopsys Software Integrity Group- Keynote des Hauptredners Graham Murphy, Security Researcher,BlackBerry- Keynote des Hauptredners; Dr. Charlie Miller, Forscher und Expertefür Cybersicherheit, (vormals Uber)- Live-Demo Medizintechnologie - Billy Rios, Gründer von Whitescope,und Chris Clark, Principal Security Engineer - StrategicInitiatives, Synopsys Software Integrity Group- Panel-Diskussion zum Thema Embedded Systems Security: - Dr. GaryMcGraw - Synopsys- Dr. Charlie Miller- Dr. Marie Moe - SINTEF- Dr. Gunter Bitz - SAP- Priyamvadha Vembar - BoschFür das leibliche Wohl ist während der gesamten Veranstaltunggesorgt. Die Veranstaltung ist kostenfrei, aber die Zahl derverfügbaren Plätze begrenzt. Weitere Veranstaltungsdetails,Registrierungsinformationen und die komplette Agenda finden Sie hierhttps://software.synopsys.com/CodenomiCON-EU-2017.html.Besuchen Sie Synopsys auf der Embedded World 2017 in Halle 4,Stand 4-338 und Stand 4-360Auf der Embedded World 2017 (https://www.synopsys.com/verification/resources/events/embedded-world-2017.html) zeigt die SynopsysSoftware Integrity Group in Halle 4 auf dem Stand 4-338 ihr Portfoliovon automatisierten Analyse- und Testtechnologien für dieSoftware-Entwicklung. Diese erlauben es Unternehmen Schwachstellenund Compliance-Probleme innerhalb des Lebenszyklus einer Software(SDLC) zu identifizieren und die Fehler zu beseitigen. Darüberhinauszeigt Synopsys Details der eigenen Software-Entwicklung,Testbeispiele und Prototypen sowie FPGS-Design und IP-Technologienebenfalls in Halle 4 auf dem Stand 4-360.Synopsys-Präsentationen im Aussteller-ForumMittwoch, 15. März 2017:- Symplify Premier - Automated FPGA-based Functional Safety Design,12 - 12:30 Uhr Ausstellerpräsentation, Halle 4, Stand 4-442Donnerstag, 16. März 2017:- The Enemy at the Gates: Lax IoT Security Threatens Product Owners -And Everyone Else, 10:30 - 11:00 Uhr, Halle 3A, Stand 3A-511Weitere inhaltliche Informationen finden Sie hier https://www.synopsys.com/verification/resources/events/embedded-world-2017.html.Synopsys-Präsentationen auf der Embedded World KonferenzDonnerstag, 16 :März 2017:- Session 30: Address IoT Security at the Source: The Emerging Roleof Modern Static Analysis - 10:30 - 11:30 UhrSprecher: Yan Huang,Sr. Product Marketing Manager, Software Integrity Group- Session 33: USB 3.1, Type-C, DisplayPort and HDCP: How to Ramp Upand Integrate Quickly for Fast Time-to-Market - 11.30 - 12:30UhrSprecher: Blessy Alexander, Senior Manager, Solution CAE andSubsystemsWeitere inhaltliche Informationen finden Siehttp://www.embedded-world.eu/program.html.Über SynopsysSynopsys, Inc. 