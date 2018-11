Synode der EKD wird am Sonntag in Würzburg eröffnet/ 5. Tagung der 12. EKD- Synode beginnt mit Gottesdienst

Hannover (ots) - Mit einem Fernsehgottesdienst in derevangelischen Kirche St. Stephan in Würzburg beginnt am morgigenSonntag, 11. November, die 5. Tagung der 12. Synode der EvangelischenKirche in Deutschland (EKD).Im Gottesdienst zur Synodeneröffnung erzählen junge Menschen vonihrem Glauben und ihren Erfahrungen mit der Kirche. Die Predigt hältder Vorsitzende des Rates der EKD und Landesbischof der gastgebendenEvangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Heinrich Bedford-Strohm.Der Gottesdienst wird live ab 9.30 Uhr vom Zweiten DeutschenFernsehen (ZDF) übertragen.Bis zum 14. November beraten die 120 Delegierten in Würzburg unteranderem das diesjährige Schwerpunktthema "Ermutigung undZugehörigkeit - der Glaube junger Menschen".Am Sonntag, 11. November, wird der Vorsitzende des Rates der EKD,Heinrich Bedford-Strohm, seinen Ratsbericht halten. Im Anschlussdaran bringt die Präses der Synode, Irmgard Schwaetzer, den Berichtdes Präsidiums in die Synode ein. Abends findet der Auftakt zumSchwerpunktthema statt: Rund 60 junge Menschen zwischen 18 und 26Jahren kommen ins Plenum der Synode. "Wir wollen nicht über jungeErwachsene sprechen, sondern mit ihnen. Deshalb sind Begegnung undDiskussion wichtige Elemente, gerade am Sonntagabend", so die Präsesder Synode, Irmgard Schwaetzer.Am Montag, 12. November, folgt auf Begegnung und Diskussion einPerspektivwechsel und die Synode widmet sich dem diesjährigenSchwerpunktthema aus wissenschaftlicher Sicht. Unter anderem werdenEckpunkte einer aktuellen empirischen Studie vorgestellt, die dieSynode beim Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD in Auftraggegeben hat. Die Studie trägt den Titel: "Was mein Leben bestimmt?Ich!" Lebens- und Glaubenswelten junger Menschen heute.Außerdem beraten und beschließen die Mitglieder der Synode imLaufe der Tagung den Haushaltsplan sowie weitere Gesetze, darunterzwei arbeitsrechtliche Gesetze.Weitere wichtige Themen der Synode sind der Bericht des Rates zumUmgang mit sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche sowiedas Thema "Strategie der Kirche im digitalen Wandel" in Fortführungdes Synodenschwerpunktes von 2014.Am Mittwoch, 14. November, erfolgen abschließende Beratungen imPlenum der Synode. Der Abschlussgottesdienst der 5. Tagung der 12.Synode findet am Mittwoch um 18.45 Uhr in der katholischenAugustinerkirche in Würzburg statt. Die Predigt hält LandesbischofGerhard Ulrich.Nähere Informationen zum Eröffnungsgottesdienst unter https://rundfunk.evangelisch.de/kirche-im-tv/zdf-gottesdienst/junge-menschen-der-kirche-9621.Würzburg, 10. November 2018Pressestelle der EKDKerstin KippÜber die Synode der EKD: Die Synode der EKD ist neben Rat undKirchenkonferenz eines der drei Leitungsorgane der EKD. Sie tagt vom11. bis 14. November in Würzburg. Nach der Grundordnung der EKDbesteht die 12. Synode aus 120 Mitgliedern. Zu den Aufgaben derSynode zählen die Erarbeitung von Kundgebungen und Beschlüssen zuFragen der Zeit sowie die Begleitung der Arbeit des Rates der EKDdurch Richtlinien. Die Synode berät und beschließt aber auch denHaushalt und die Kirchengesetze. Geleitet wird die Synode vomPräsidium unter dem Vorsitz von Präses Irmgard Schwaetzer. Sie istzugleich Mitglied des 15-köpfigen Rates der EKD. Vorsitzender desRates der EKD ist Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Die EKD istdie Gemeinschaft von 20 lutherischen, reformierten und uniertenLandeskirchen. 21,5 Millionen evangelische Christinnen und Christenin Deutschland gehören zu einer der 13.900 Kirchengemeinden.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell