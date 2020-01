Synodalversammlung des Synodalen Weges mit Gottesdienst in Frankfurt eröffnet

Bonn (ots) - Mit einem feierlichen Gottesdienst ist die erste Synodalversammlungdes Synodalen Weges der Kirche in Deutschland heute (30. Januar 2020) imFrankfurter St. Bartholomäus-Dom eröffnet worden. 230 Synodale und rund 20Beobachter aus dem benachbarten Ausland und der Ökumene zogen gemeinsam in denDom ein. Viele Gläubige aus Frankfurt am Main nahmen an dem Gottesdienst teil.Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, rief inseiner Predigt dazu auf, den Synodalen Weg als geistlichen Weg der Umkehr zuverstehen. "Ich empfinde den Synodalen Weg als eine Einladung an uns, einenPerspektivwechsel vorzunehmen und zu lernen. Es gibt keinen geistlichen Weg derUmkehr ohne Einsicht, ohne die Erkenntnis eigener Irrtümer, Katastrophen, Krisenoder Wunden, die einem zugefügt wurden. Es gibt keinen Aufbruch, keinenNeuanfang, keine Neuevangelisierung ohne eine solche Umkehr", so Kardinal Marx.Er fügte hinzu: "Wir vertrauen auf das Erbarmen und die Treue Gottes." DieseAuffassung sollte auch am Anfang des Synodalen Weges stehen, eines jedenLebensweges: "Wenn wir einen neuen Weg gehen, brauchen wir Mut! Und diesen Mutspricht Gott uns zu! Gott ist größer als alles andere - in seinerBarmherzigkeit, in seiner Liebe. Das gibt uns den Schwung und die Kraft, inschwierigen Situationen und Herausforderungen an die Treue Gottes zu glauben,Mut zu fassen und neue Wege zu gehen."Ausdrücklich ging Kardinal Marx auf den Missbrauchsskandal ein, der die ganzeKirche zutiefst erschüttert habe. Niemand hätte gedacht, dass es solche Abgründein der Kirche geben könne. "Dieser Skandal muss uns in Gang bringen, aus denErkenntnissen der Vergangenheit, auch durch die wissenschaftliche Aufarbeitungdes Themas, zu lernen, nach vorne zu schauen. Wir müssen zur Erkenntnis derSünde und der Fehler der Vergangenheit stehen. Ohne ein Hinschauen werden wirden geistlichen Weg der Zukunft nicht gehen können", so Kardinal Marx. Dazugehöre auch eine kritische Betrachtung der Macht, die "Dienst sein soll. Es wäreein starkes öffentliches Signal, ein Perspektivwechsel, wenn wir darstellenkönnten, was Macht und Dienst bedeuten, nämlich nicht über andere zu herrschen,sondern das Miteinander in der Kirche zu zeigen." Es liege an uns, so KardinalMarx: "Wir haben in der Vergangenheit das Licht vielleicht unter den Scheffelgestellt. Fragen wir uns in dieser Stunde: Wie können wir es wieder nach obensetzen, damit es allen leuchtet? Der Synodale Weg soll helfen, dass das Lichtdes Evangeliums jedem leuchtet, sichtbar wird und Richtung gibt. Er ist ein Wegdes Aufbruchs, der Ermutigung, aber nie ohne innere Umkehr."Nach der Eucharistiefeier rief der Präsident des Zentralkomitees der deutschenKatholiken (ZdK), Prof. Dr. Thomas Sternberg, die Synodalen dazu auf, eineGesprächskultur in geschwisterlichem Geist zu verwirklichen. "Dazu braucht manSpielregeln im Dialog, der, wie Papst Franziskus betont, 'freimütig' geführtwerden soll. Wir wollen diskutieren, uns austauschen, debattieren. Dabei solltenwir einander nicht die Frömmigkeit absprechen", so Sternberg. Er appellierte zuRespekt für die je andere Meinung und die Überwindung von Vorurteilen. "Wirvermischen nicht die Wahrheit des Glaubens mit Fragen nach der Sozialgestalt derKirche. Wir wollen das Gottesvolk in seiner Pluralität wahrnehmen und zu Wortkommen lassen", so der ZdK-Präsident bei der Eröffnungsveranstaltung imFrankfurter Dom.Prof. Sternberg erinnerte daran, dass die Aufdeckung von sexuellem Missbrauchdurch Geistliche und deren Vertuschung in Deutschland vor genau zehn Jahren zuErschütterungen geführt hat, die den Synodalen Weg erst ermöglichten. "DieserSkandal war Auslöser von Unruhe, Unzufriedenheit und Verärgerung, die bis inunsere Kerngemeinden hinein reichen", hob Sternberg hervor. "Treue Glieder derKirche sind aufgebracht, erwägen, der Kirche den Rücken zu kehren. Es war wohlder Tropfen, der ein Fass zum Überlaufen brachte." Gleichzeitig verwies er aufden Ärger und die Enttäuschung darüber, dass seit dem Ende der Siebzigerjahremaßgebliche Reformen liegen geblieben sind. Als Beispiel verwies er auf dasThema der Partizipation von Frauen: "Die inzwischen selbstverständliche Teilhabeder Frauen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik muss in der Kirche zuwirklichen Reformen führen, deren Erörterung nicht ignoriert und schon gar nichtverboten werden kann.""Die Erwartungen an den Synodalen Weg, den wir nun eingeschlagen haben, sindtrotz der ebenso verbreiteten Skepsis sehr hoch! Werden wir ihnen gerecht!Beweisen wir die Kraft zum gemeinsamen Handeln!", rief Sternberg den Synodalenzu. "Diese Versammlung vereint ganz unterschiedliche Menschen: Kleriker imBischofs-, Priester- oder Diakonenrang, Ordensleute, Dienste der Kirche und dievielen aus Vereinen und Verbänden, Diözesanräten oder Wissenschaft; Junge undAlte, Haupt- und Ehrenamtliche, Frauen und Männer, wir alle vertreten die Kirchein Deutschland. Wir wollen einen gemeinsamen Prozess durchführen, der nicht vonStandes- oder Fraktionsdenken bestimmt wird. Alle, die hier versammelt sind,verbindet die Sorge um unseren Glauben, um unsere Kirche." Letztendlich gehe esuns nicht um die Kirche, unterstrich Sternberg: "Sie hat dienende Funktion. Esgeht um den Glauben und seine Weitergabe. Dafür müssen wir aber unser eigenesHaus renovieren."Der Synodale Weg, der von der Deutschen Bischofskonferenz und dem ZdK getragenwird, begann bereits am ersten Advent des vergangenen Jahres. Die ersteSynodalversammlung dauert bis Samstag und findet im Dominikanerkloster inFrankfurt statt.Hinweise:Weitere Informationen zum Synodalen Weg finden Sie unter www.synodalerweg.de.Die Einführung von Prof. Dr. Thomas Sternberg ist unter www.synodalerweg.deverfügbar.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28823/4507244OTS: Deutsche BischofskonferenzOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell