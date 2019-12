Synodaler Weg der Kirche in Deutschland startet

Bonn (ots) - Zum Beginn des Synodalen Weges der Kirche in Deutschland wurdenheute (1. Dezember 2019) in den Domkirchen in Deutschland Synodalkerzenentzündet. Als Vertreter des Präsidiums des Synodalen Weges haben dieVizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), KarinKortmann, und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal ReinhardMarx, in einem feierlichen Gottesdienst im Münchner Liebfrauendom gemeinsam dieSynodalkerze entzündet. "Das ZdK geht mit großem Respekt und Verantwortung andie Aufgabe, gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz den Synodalen Weg inden kommenden zwei Jahren zu gestalten. Die Erwartungen der Gläubigen ansubstantielle Ergebnisse sind hoch, aber auch die Sorge vor einem Scheitern istgroß. Wir machen uns auf diesen Weg in starkem Gottvertrauen. Und in derÜberzeugung, dass wir in der Verantwortungsgemeinschaft von Laien und Geweihten,neue Wege gehen müssen", so Karin Kortmann.In seiner Predigt betonte Kardinal Marx, dass wir das Evangelium nur sichtbarmachen könnten, wenn wir selbst glaubwürdige Zeugen sind - Zeugen der Freude,Zeugen der Hoffnung. "Dazu müssen wir die Hindernisse beseitigen, die unsbeschweren und hinschauen auf das, was uns hindert, diese große Freude zuverkünden und Glaubwürdigkeit zu bezeugen. Ich lade Sie alle ein, diesen Wegmitzugehen, der hineinführt in die grenzenlose Freude, dass Gott Mensch gewordenist. Er öffnet unser Herz füreinander." Kardinal Marx hob hervor, dass wir einenWeg finden müssen, aufeinander zu hören, auch wenn es unterschiedlichePositionen gebe. "Ich hoffe sehr, dass das gelingt. Auseinandersetzungen wird esgeben - die gibt es überall." Wichtig sei, dass unser Fundament das Evangeliumund die Hoffnung auf die wunderbare Verheißung in Christus sei. "Ich bitte Siealle, den Synodalen Weg im Gebet zu unterstützen. Wir brauchen geistlicheSensibilität, sonst wird der Weg nicht fruchtbar sein. Sie alle lade ichherzlich ein, mitzugehen in der Hoffnung, dass Er uns zeigt, dass Er selbst derWeg ist."Videobotschaft der Präsidenten des Synodalen WegesAußerdem wurde heute eine gemeinsame Videobotschaft der Präsidenten desSynodalen Weges, Kardinal Marx und Prof. Dr. Thomas Sternberg (Präsident desZdK) auf der neuen Internetseite www.synodalerweg.de veröffentlicht. Darinbetonen beide, dass Bischöfe und Laien gemeinsam diesen Weg gehen wollen. "Wirsind gemeinsam Kirche und gemeinsam gehen wir die Aufgaben an und setzen uns einfür das, was wichtig ist", so Prof. Dr. Sternberg. Kardinal Marx ruft in demVideo zur Beteiligung aller auf: "Wir gehen gemeinsam und ich möchte Sie allebitten, die Sie zuhören, die Sie zuschauen: Beteiligen Sie sich, seien Sieneugierig auf das, was die Kirche tut, auch wenn Sie sich vielleicht bis jetztgar nicht so intensiv mit der Kirche beschäftigt haben. Schauen Sie einfach aufdas, was im Internet, in den Sozialen Medien angeboten wird, erkundigen Sie sichund wir sind für alle Beteiligungen und für alle Fragen, für alle Kritik offen.Das inspiriert uns und bewegt uns, danke dafür, wenn Sie das tun."Start der Internetseite www.synodalerweg.deAuf der neuen Internetseite www.synodalerweg.de sind neben der Videobotschaftalle Informationen und Materialien sowie auch Konzepte für Veranstaltungen zumSynodalen Weg verfügbar und auch ein Terminkalender mit den bundesweiten undregionalen Veranstaltungen. Auf der Startseite lädt ein Fotomosaik mit derMöglichkeit zum Hochladen seines Porträtfotos dazu ein, symbolisch seineVerbundenheit mit dem Synodalen Weg zu zeigen. Ein weiteres Element zurBeteiligung ist die Rubrik "Ihre Stimme zum Synodalen Weg". Dort sind je dreiFragen zu jedem Forum des Synodalen Weges verfügbar - Überlegungen, Meinungenund Beratungsvorschläge können hier mitgeteilt werden. Die Rückmeldungen werdenin die Arbeit zum Synodalen Weg eingebracht. Außerdem gibt es einen wöchentlichwechselnden geistlichen Impuls, der in den ersten Wochen aus Auszügen desGebetes für den Synodalen Weg besteht. Unter Aktuelles sind diePressemitteilungen des Synodalen Weges abrufbar.Facebook-Seite Der Synodale WegDie Facebook-Seite Der Synodale Weg lädt als offene Plattform in den SozialenMedien zur Beteiligung ein und informiert über die begleitenden Veranstaltungenzum Synodalen Weg. Der offizielle Hashtag lautet #SynodalerWeg. Hier gelangenSie zum Facebook-Auftritt: www.facebook.com/DerSynodaleWeg.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28823/4455329OTS: Deutsche BischofskonferenzOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell