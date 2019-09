Synodaler Weg der Kirche in Deutschland - Erklärung zum Schreiben der Kongregation für die Bischöfe vom 4. September 2019

Bonn (ots) - Den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz,Kardinal Reinhard Marx, hat mit Datum vom 4. September 2019 einSchreiben der Kongregation für die Bischöfe aus Anlass des SynodalenWeges in Deutschland erreicht. Dazu erklärt der Pressesprecher derDeutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp:"Vor einigen Tagen hat der Vorsitzende der DeutschenBischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, einen Brief des Präfektender Kongregation für die Bischöfe, Kardinal Marc Ouellet, mit Datumvom 4. September 2019 erhalten. Diesem beigefügt ist ein Gutachtendes Päpstlichen Rats der Gesetzestexte vom 1. August 2019 zu einemEntwurf der Satzung für den Synodalen Weg.Das Gutachten des Päpstlichen Rats thematisiert dieEntwurfsfassung der Satzung mit Stand vom Juni 2019 undberücksichtigt noch nicht die im Juli und nach der Sitzung desStändigen Rats im August fortgeschriebene Fassung, die bereits einigeTextpassagen nicht mehr enthält, auf die sich das Gutachten bezieht.Kardinal Marx hat bereits in der Sache Kontakt mit dem Präfekten derKongregation für die Bischöfe aufgenommen. Er wird den Brief sowiedas Gutachten nutzen und in der kommenden Woche in Rom Gesprächeführen, in denen etwaige Missverständnisse ausgeräumt werden sollen.Der Brief und das Gutachten sind den deutschen Bischöfen inklusiveeiner im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz angefertigtenArbeitsübersetzung zugeleitet worden. Außerdem wird sich dieHerbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz auf ihrerSitzung vom 23. bis 26. September 2019 in Fulda mit den Schreibenbefassen.Wie geplant wird am 13./14. September 2019 in Fulda eine Sitzungder um einige Personen erweiterten Gemeinsamen Konferenz stattfinden.Diese wurde im Zuge der Würzburger Synode (1971-1975) als ständigesOrgan errichtet, der je zehn Vertreter des Zentralkomitees derdeutschen Katholiken (ZdK) und Mitglieder der DeutschenBischofskonferenz angehören. Das Treffen, an dem rund 50 Personenteilnehmen, ist noch nicht Teil des Synodalen Weges, sondern Teilseiner Vorbereitung.Aus Gründen der Transparenz sind die beiden römischen Schreibenunter www.dbk.de auf der Themenseite Synodaler Weg verfügbar."Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell