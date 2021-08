Synnex: Was passiert jetzt?

Synnex, ein Unternehmen aus dem Markt "Technologieverteiler", notiert aktuell (Stand 10:08 Uhr) mit 119.5 USD fast unverändert (+0.07 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Synnex haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Synnex wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Synnex auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,93 liegt Synnex unter dem Branchendurchschnitt (86 Prozent). Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 79,14 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,68 Prozent und liegt damit 1,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 2,06). Die Synnex-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Synnex?

Wie wird sich Synnex nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Synnex Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Synnex Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken