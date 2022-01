Synlab übernimmt spanisches Bioinformatik-Labor

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Laborspezialist Synlab will mit einer Übernahme die Bereiche Genetik und Bioinformatik stärken. Dazu sei das spanische Labor Sistemas Genómicos gekauft worden, teilte der im SDax notierte Konzern am Freitag in München mit. Über den Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angaben.

Sistemas Genómicos mit Sitz in Valencia war bisher Teil der spanischen Ascires-Gruppe. Laut Mitteilung ist Sistemas Genómicos ein Spezialist für Genetik, Bioinformatik und Big Data mit mehr als 100 Mitarbeitern. Für das Jahr 2021 rechnet das Unternehmen den Angaben zufolge mit einem Umsatz in Höhe von rund 20 Millionen Euro. Der unter anderem auf Corona-PCR-Tests spezialisierte Konzern Synlab plant im laufenden Jahr Übernahmen und Fusionen im Umfang von mehr als 200 Millionen Euro.

Die Spanier passten gut zur entsprechende Sparte von Synlab, schrieb Analyst James Vane-Tempest vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Einschätzung. Für die digitale Transfomation von Synlab sei die Transaktion positiv. Die Synlab-Aktien legten am Freitag in einem schwachen Gesamtmarkt moderat zu./jcf/men/mis