Synlab: IPO gelingt mit etwas Mühe

Letzten Montag hatten wir über die Eckdaten von Synlabs (WKN: A2TSL7) IPO berichtet. Nun teilt die Laborkette in einem Update Details zu der am 30. April in den Frankfurter Börsenhandel startenden Aktie mit.



Die vorgegebene Preisspanne von 18 bis 23 Euro entspricht einer Marktkapitalisierung von 4 bis 5 Milliarden Euro. Bei dem nun festgelegten Ausgabepreis von 18 Euro wird der bayrische Diagnostikdienstleister am untersten Ende des in Aussicht gestellten ...





