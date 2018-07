Syngenta-Präsident Jianxin Ren wird durch Sinochem-Chef Gaoning Ning abgelöst

Basel (awp) - Bei dem zu Chemchina gehörenden Agrochemiekonzern Syngenta kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Der bisherige Verwaltungsratspräsident Jianxin Ren ist wie bereits angekündigt zurückgetreten. An einer ausserordentlichen Generalversammlung ist Gaoning "Frank" Ning zu seinem Nachfolger ernannt worden. Wie bereits in den Medien berichtet, dürften die Personalveränderungen mit einem Zusammengehen der beiden chinesischen Staatskonzerne Chemchina und Sinochem zusammenhängen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten