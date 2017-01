Syngenta: Die Geschäfte leiden!

Weitere Suchergebnisse zu "Syngenta":

Syngentas Geschäfte leiden weiterhin unter dem schwachen Marktumfeld für Saatgut und Pflanzenschutzmittel. Die Investitionslust der Landwirte ist aufgrund der niedrigen Rohstoffpreise gedämmt. Die Umsätze gingen in den ersten 9 Monaten um 5,6% zurück. Niedrige Absatzvolumina und negative Währungseffekte konnten durch Preiserhöhungen nicht ausgeglichen werden. Immerhin zeigten die neuen Produkte ein gutes Wachstum, und in der Region Asien/Pazifik deutet sich eine Erholung an.

Die geplante Übernahme durch ChemChina bleibt Bestimmendes Thema

Für das Gesamtjahr rechnet Syngenta mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Bereich. Dank des Sparprogramms hofft der Konzern, das operative Ergebnis auf dem Vorjahresniveau halten zu können. Bestimmendes Thema bleibt die geplante Übernahme durch ChemChina. Der Aktienkurs notiert rund 15% unter dem Übernahmeangebot.

Zwei Unsicherheiten belasten: 1) Die Übernahme verzögert sich, da die EU-Kommission die Fusion einer tiefergehenden Prüfung unterziehen will. Von der US-Wettbewerbsbehörde kam bislang auch kein klares Signal. 2) Es stellt sich die Frage, ob ChemChina den Deal angesichts seiner hohen Schulden finanzieren kann und die nötige Rückendeckung von der chinesischen Regierung hat. Angeblich fehlen ChemChina 15 Mrd $ zur Finanzierung. Außerdem könnte ChemChina selbst zum Übernahmeziel des chinesischen Staatskonzerns Sinochem werden.

