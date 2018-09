Syneron Candela gibt Übernahme von Ellipse bekannt

Übernahme von Danish Ellipse erweitert das Portfolio von SyneronCandela um weltweit anerkannte IPL- und Lasertechnologien und stärktdamit seine Position bei multifunktionalen, technologieübergreifendenGerätenWayland, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Syneron Candela, einweltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der ästhetischenGeräte, gibt die Übernahme von Ellipse bekannt, einem dänischenMedizintechnikunternehmen, das IPL- (Intense Pulsed Light) undlaserbasierte Plattformen für eine Vielzahl von medizinischen undästhetischen Hautbehandlungen herstellt und vertreibt. FinanzielleKonditionen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben."Mit der Übernahme von Ellipse stärkt Syneron Candela seinePräsenz im multifunktionalen Bereich und bietet seinen Kunden einumfassendes Portfolio. Die branchenführenden Laser- undenergiebasierten Technologien von Syneron Candela werden jetzt miteiner bewährten IPL-Technologie kombiniert, die von den Ärzten sehrgeschätzt wird", erklärt Geoffrey Crouse, Chief Executive Officer vonSyneron Candela. "Ellipse-Plattformen bieten ästhetischen Praxen einvollständig skalierbares multifunktionales undtechnologieübergreifendes Gerät. Wir freuen uns darauf, unserPortfolio mit Ellipse zu stärken und unser Markenversprechen Science,Results, Trust für unsere Ärzte und Patienten weltweit einzulösen.Das Ellipse-Produktportfolio steht im Einklang mit unserem Engagementfür wissenschaftlich erprobte Technologien, die durch konsistenteklinische Ergebnisse untermauert werden."Zu den wichtigsten Produkten von Ellipse gehört Nordlys, einemultifunktionale und technologieübergreifende IPL- undNd:YAG-Plattform für vaskuläre und pigmentierte Läsionen sowieHaarentfernung. Nordlys bietet auch ein fraktioniertes1550-nm-Handstück für Hauterneuerung an. Zu den weiteren Produktengehören ein reines IPL-System zur Hautverjüngung, Entfernung vonGesichtsvenen und Haaren sowie ein fraktioniertes, nicht-ablativesLasersystem zur Hauterneuerung. Die Selective Waveband Technology(SWT®) von Ellipse nutzt die doppelte Filterung aller IPL-Handstücke,um effektive Wellenlängen zu extrahieren und selektive präziseEnergiemengen in den Zielbereich zu bringen, wobei für einigeAnwendungen Sub-Millisekunden-Impulse verwendet werden. "Wir freuenuns, mit Syneron Candela zusammenzuarbeiten und unsere starkenTechnologieplattformen über die globale Präsenz von Syneron Candelasowie sein Engagement für klinische Exzellenz, Qualität undInnovation zu vermarkten", sagt Jacob Kildegaard Larsen, ChiefExecutive Officer von Ellipse."Als Arzt, der die Ellipse IPL-Plattform nutzt und sie alsgrundlegende Technologie für alle dermatologischen Praxen betrachtet,freue ich mich, dass Syneron Candela nun Ärzten und Patientenweltweit das gesamte Spektrum an licht-, laser- und energiebasiertenLösungen anbieten kann", sagt Dr. Jill Waibel, langjährige SyneronCandela-Anwenderin, zertifizierte Dermatologin und MedicalDirector/Gründerin des Miami Dermatology and Laser Institute inMiami, Florida. "Syneron Candela und Ellipse sind beide anerkannteMediziner in ihren jeweiligen Fachgebieten. Die Zusammenführung derUnternehmen läutet ein neues Zeitalter der Geräteinnovation ein, diedie Patientenversorgung verbessern wird", resümiert Dr. med.Christine Dierickx, luxemburgische Dermatologin, die sich aufLaserchirurgie und kosmetische Dermatologie spezialisiert hat.Syneron CandelaSyneron Candela ist ein weltweit führendes Unternehmen fürästhetische Geräte mit einem umfangreichen Produktportfolio und einerausgedehnten, globalen und direkten gewerblichen Infrastruktur. DieTechnologie des Unternehmens ermöglicht es Ärzten, fortschrittlicheLösungen für eine breite Palette medizinisch-ästhetischer Anwendungenanzubieten. Dazu gehören Haarentfernung, Faltenreduktion,Tattooentfernung, Behandlungen im Bereich Frauengesundheit,Gesichtsbehandlungen, chirurgische Behandlungen traumatischer Narben,Körperkonturierung, Verbesserung des Hautbildes durch die Behandlungvon gutartigen vaskulären und pigmentierten Läsionen und dieBehandlung von Akne, Beinvenen und Cellulite. Neben Vbeam verfügtSyneron Candela über ein breites Portfolio an bewährten, führendenProdukten, darunter die Produktfamilien Gentle, PicoWay, Profound,CO2RE, CO2RE Intima, elos Plus, UltraShape und VelaShape. Nach derÜbernahme durch Apax Partners im Jahr 2017 vermarktet und betreut dasUnternehmen seine Produkte in 86 Ländern. Es unterhältNiederlassungen in den USA, Australien, Kanada, China, Frankreich,Deutschland, Hongkong, Israel, Italien, Japan, Portugal, Spanien undGroßbritannien und verfügt über ein Netz von Vertriebspartnern fürweitere internationale Märkte.EllipseEllipse wurde im Jahr 1997 gegründet und ist ein privat geführtesUnternehmen mit Sitz in Dänemark. Ellipse entwickelt, produziert undvertreibt hochwertige Laser- und IPL-basierte Systeme fürdermatologische Behandlungen mit einer Vielzahl von medizinischen undästhetischen Anwendungen. Die Produkte werden zur Hautverjüngung,Behandlung von vaskulären und pigmentierten Läsionen,Hautwiederherstellung und Haarentfernung eingesetzt. Sie werden nachden neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt und erfüllenhöchste Qualitätsstandards, um Kundenvertrauen zu schaffen. EllipseProdukte werden derzeit in fast 50 Ländern weltweit vertrieben.Pressekontakt:EvolveMKDP: 646.517.4220 | E: Candela@evolvemkd.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/737963/Candela_Corporation_Logo.jpgOriginal-Content von: Candela Corporation, übermittelt durch news aktuell