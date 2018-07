Synectics: Ob das wirklich so spannend wird …

An der Börse London schloss die Synectics-Aktie am 23.07.2018 mit dem Kurs von 217 GBP. Die Synectics-Aktie wird dem Segment "Elektronische Geräte und Instrumente" zugeordnet.Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Synectics entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Synectics mit einem Wert von 14,41 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Electrical Equipment" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 43,27 , womit sich ein Abstand von 67 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

Weiterlesen...