Syncron Price wurde von der Mitsubishi Motors Corporation ausgewählt, um die Preisstrategie für Ersatzteile zu verbessern

Tokio (ots/PRNewswire) -Ein führendes Automobilunternehmen führt Syncron Price™ ein, um ein effizienteres Preismanagement und eine weitere Preisoptimierung zur Maximierung des konsolidierten Umsatzes und Gewinns zu erreichen.Syncron, der größte private Weltmarktführer für intelligente SaaS-Lösungen für das Service Lifecycle Management, gab heute bekannt, dass die Mitsubishi Motors Corporation (MMC) Syncron Price™ als zugrunde liegende Technologie zur Unterstützung ihrer Preisstrategie für Serviceteile ausgewählt hat.Die Bedeutung des Aftermarket-Geschäfts ist weithin anerkannt, da es in direktem Zusammenhang mit hoher Rentabilität und Kundenzufriedenheit steht, da sich das Verbraucherverhalten von Verkaufs- zu Abonnementmodellen und von Produkten zu Dienstleistungen ändert.Ähnliche Veränderungen vollziehen sich auch in der verarbeitenden Industrie, die von veränderten Konsumgewohnheiten und sich weiterentwickelnden Technologien betroffen ist, wie z. B. die vorzeitige Beendigung der Komponentenproduktion aufgrund kürzerer Lebenszyklen und das Aufkommen neuer Arten digitaler Komponenten im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Vor diesem Hintergrund wird es immer schwieriger, den Umfang der Nachfrage zu prognostizieren und den entsprechenden Preis zu optimieren. Viele Unternehmen verwenden noch immer manuelle Eingaben in Excel oder verlassen sich auf ihre Intuition und Erfahrung, was zu einer wachsenden Kluft zwischen den zu lösenden Problemen und dem aktuellen Geschäftsumfeld führt.Um eine effizientere und präzisere Preisgestaltung zu erreichen, suchte MMC nach einer Lösung, die als Basissystem für das Preismanagement für einige Zeit genutzt werden kann.„Nachdem wir die Funktionen auf der Grundlage unserer Anforderungen verglichen hatten, entschieden wir uns für Syncron, das den besten Ruf als Lösungsanbieter genießt, über eine breite Palette von Aktivitäten in Japan verfügt und den besten Support bietet", sagte Tsuyoshi Sasaki, Manager of IT Project Promotion, Global IT Division, Mitsubishi Motor Corporation. Syncron ist die beste Lösung für uns. Außerdem schätzen wir, dass wir jetzt eine Lösung haben, die sich in Zukunft als Produkt weiterentwickeln wird."Syncron Price ist eine hochmoderne Lösung für die Preisgestaltung auf dem Ersatzteilmarkt, die Marktbedingungen, Inputkosten und Wettbewerbsperspektiven in Echtzeit nutzt, um Herstellern dabei zu helfen, ihre Produktivität zu steigern, Kosten zu senken und wertvolle Zeit für die Bearbeitung und Überwachung nicht standardisierter, komplexer Situationen freizusetzen.„Als einer der größten und vertrauenswürdigsten Automobilhersteller der Welt sieht sich Mitsubishi mit einem besonders komplexen Preismanagement auf dem Aftermarket konfrontiert. So viele Artikel, so viele Variablen müssen berücksichtigt werden, wenn es darum geht, die Kunden zu begeistern und gleichzeitig die Gewinnspanne zu schützen", sagt Anneliese Schulz, Chief Sales Officer bei Syncron. „Glücklicherweise wurde Syncron entwickelt, um die komplexesten Herausforderungen der Hersteller im Aftermarket in wettbewerbsfähige Unterscheidungsmerkmale zu verwandeln. Wir fühlen uns sehr geehrt, mit einer weltweit angesehenen Marke wie Mitsubishi zusammenzuarbeiten, um deren Kundenzufriedenheit und Preisstrategie zu verbessern - sowohl kurz- als auch langfristig."Hier erfahren Sie mehr über Syncron Price: www.syncron.com/price (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3557152-1&h=2970766882&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3557152-1%26h%3D2367655490%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.syncron.com%252Fsolutions%252Fprice-management%252F%26a%3Dwww.syncron.com%252Fprice&a=www.syncron.com%2Fprice).Informationen zu Mitsubishi Motors CorporationMitsubishi Motors Corporation (TSE: 7211) - ein Mitglied der Allianz mit Renault und Nissan - ist ein globales Automobilunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan, das mehr als 30.000 Mitarbeiter beschäftigt und mit Produktionsstätten in Japan, Thailand, Indonesien, China, den Philippinen, Vietnam und Russland weltweit vertreten ist. Mitsubishi Motors hat einen Wettbewerbsvorteil bei SUVs, Pickups und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen und spricht ambitionierte Fahrer an, die bereit sind, Konventionen in Frage zu stellen und Innovationen anzunehmen. Seit der Produktion unseres ersten Fahrzeugs vor mehr als einem Jahrhundert ist Mitsubishi Motors führend auf dem Gebiet der Elektrifizierung. 2009 brachten wir mit dem i-MiEV das erste in Serie gefertigte Elektrofahrzeug der Welt auf den Markt, gefolgt vom Outlander PHEV, dem weltweit ersten Plug-in-Hybrid-Elektro-SUV im Jahr 2013. Das Unternehmen kündigte im Juli 2020 einen Dreijahresplan an, um wettbewerbsfähigere und modernere Modelle einzuführen, darunter den Eclipse Cross (PHEV-Modell), den völlig neuen Outlander und den neuen Triton/L200.Für weitere Informationen über Mitsubishi Motors besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter:https://www.mitsubishi-motors.com/en/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3557152-1&h=1244806537&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3557152-1%26h%3D2130343355%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mitsubishi-motors.com%252Fen%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mitsubishi-motors.com%252Fen%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.mitsubishi-motors.com%2Fen%2F)Informationen zu SyncronSyncron versetzt führende Hersteller und Händler in die Lage, aus der neuen Dienstleistungswirtschaft der Welt Kapital zu schlagen. Wir verbessern die Rentabilität des Aftermarket-Geschäfts, optimieren das Betriebskapital, erhöhen die Kundentreue und ermöglichen unseren Kunden den erfolgreichen Übergang zu künftigen serviceorientierten Geschäftsmodellen. Mit unseren branchenführenden Investitionen in KI und ML bietet Syncron das erste, innovative, von Kunden unterstützte und vollständige End-to-End-Lösungsportfolio für intelligentes Service Lifecycle Management (SLM). Das Angebot von Syncron umfasst führende Lösungen wie: Ersatzteilbestand, Preis, Betriebszeit der Geräte, Garantie, Servicevertrag und Außendienstmanagement. Unsere Lösungen, die auf der Cloud-Plattform Connected Service Experience (CSX) von Syncron bereitgestellt werden, bieten unseren Kunden eine Wettbewerbsdifferenzierung durch außergewöhnliche Serviceerfahrungen im Aftermarket und sorgen gleichzeitig für erhebliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen im Geschäft der Hersteller und Händler. Die weltweit führenden Marken vertrauen Syncron und machen das Unternehmen zum größten privaten Weltmarktführer für intelligente SLM SaaS-Lösungen. Für weitere Informationen besuchen Sie syncron.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832423/Syncron_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3557152-1&h=208477958&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3557152-1%26h%3D2879884243%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1832423%252FSyncron_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1832423%252FSyncron_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1832423%2FSyncron_Logo.jpg)Pressekontakt:Robyn Ware,Global PR Manager,Syncron,robyn.ware@syncron.comOriginal-Content von: Syncron, übermittelt durch news aktuell