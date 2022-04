Synchrony Financial-Aktie: Finanzierung für Treez!

Überblick Die Software-Plattform Treez für den Verkauf von Cannabis und den Einzelhandel hat eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 51 Millionen US-Dollar mit einer Bewertung von über 260 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Runde bringt neue Investitionen von Long Ridge Equity Partners, einem in New York ansässigen Wachstums-Equity-Fonds, der sich auf wachstumsstarke Software- und Fintech-Unternehmen konzentriert, Kayne Partners,einer in Los Angeles ansässigen Growth-Equity-Gruppe,… Hier weiterlesen