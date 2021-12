SynBiotic-Aktie: Nur eine kurze Pause auf dem Weg in die Tiefe?

Ende November durchbrach die SynBiotic-Aktie den 50-Tagedurchschnitt und startete eine neue Aufwärtsbewegung. In einer rasanten Aufwärtsbewegung verdoppelte sich der Kurs innerhalb weniger Tage, sodass der Kurs am 30. November bei 41,60 Euro ein Hoch ausbildete. Seitdem geben die Notierungen mit großer Dynamik wieder nach. Am vergangenen Freitag erreichte der Kurs dabei ein Tief bei 29,40 Euro.

