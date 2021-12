SynBiotic-Aktie: Die Käufer tun sich schwer!

Nach dem furiosen Kursanstieg in der zweiten Novemberhälfte hat die SynBiotic-Aktie in der ersten Dezemberhälfte eine scharfe Korrektur vollzogen. Am 14. Dezember rutschten die Notierungen bis auf 27,4 Euro ab und setzten dabei auf dem 61,8 %-Fibonacci-Retracement der November-Rallye auf. Für viele Elliott-Wave-Theoretiker ist das 61,8 %-Retracement der entscheidende Punkt, an dem sich zeigt, ob der aktuelle Preisschwung eine Gegenbewegung ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



