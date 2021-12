SynBiotic-Aktie: Ist das die Ruhe vor dem Sturm?

Die Aktien des deutschen Cannabis-Unternehmens SynBiotic sind in der zweiten Novemberhälfte in die Höhe getrieben worden. Von Kursen im Bereich der 20,00-Euro-Marke kletterten die Notierungen zum Ende des Monats auf ein Hoch bei 41,8 Euro, schafften also eine glatte Kursverdopplung.

Das sind die Kurstreiber

Hintergrund der 100%-Rallye sind Pläne der neuen Ampelregierung von SPD, Grünen und FDP, die Ausgabe von Cannabis in Deutschland



