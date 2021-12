SynBiotic-Aktie: Diese Marken gilt es zu beachten!

Die Aktie des deutschen Cannabis-Unternehmens SynBiotic ist in der zweiten Novemberhälfte impulsiv nach oben geklettert und hat ihren Wert innerhalb weniger Tage mehr als verdoppelt. Als Kurstreiber erwiesen sich Pläne der neuen Ampel-Regierung von SPD, Grünen und FDP Cannabis in Deutschland in kontrollierter Form zu legalisieren. Daraufhin hatte ein Analyst von Hauck & Aufhäuser die Aktie zum Kauf empfohlen und ihr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung