SynBiotic-Aktie: Die Bullen melden sich eindrucksvoll zurück

Mit diesem eindrucksvollen Kursgewinn ist allerdings noch nicht die Abwärtsbewegung Geschichte, welche die SynBiotic-Aktie seit Ende November vollzieht. Denn nach einem Hoch bei 41,60 Euro ging der Kurs in eine steile Abwärtsbewegung über. Sie wurde auch in dieser Woche zunächst fortgesetzt und ließ den Kurs am Donnerstag bei 17,50 Euro ein neues Jahrestief erreichen.

Diese Marken sind bei der SynBiotic-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung