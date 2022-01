SynBiotic-Aktie: Das Blatt könnte sich wenden!

In vergangener Zeit standen Cannabis-Aktien enorm unter Zugzwang. Im neuen Jahr könnte sich dies allerdings ändern. Mit der neuen Bundesregierung scheint die viel besprochene Cannabis-Freigabe in Deutschland Realität zu werden. Schon seit 2017 ist der Einsatz von Cannabis ausschließlich zu medizinischen Zwecken in Deutschland gestattet. Im Koalitionsvertrag haben sich die gewählten Parteien auf die Einführung von Cannabis in lizenzierten Geschäften zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung