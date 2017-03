Symrise startet mit Zuversicht ins neue Jahr

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise will im laufenden Jahr deutlich schneller als der Markt wachsen.



"Für 2017 sind wir trotz politischer Richtungswechsel und Spannungen in einzelnen Ländern optimistisch", sagte Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram bei der Bilanzvorlage am Dienstag laut Mitteilung. Auch die Mittelfristziele bis 2020 seien unverändert gültig. Der MDax -Konzern kann sich dabei auf ein in der Branche besonders breites Produktspektrum stützen, das von Tiernahrungszusätzen bis hin zu funktionalen Inhaltsstoffen reicht. Zudem verfügt der Konzern aus Holzminden über ein breites Arsenal natürlicher Rohstoffe./jha/stk