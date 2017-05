Symrise: Das riecht nach einer lukrativen Geldquelle!

Liebe Leser,

eines dürfte bekannt sein: Die Geschmäcker dieser Welt unterscheiden sich zum Teil gravierend. So ist es längst kein Geheimnis mehr, dass beispielsweise die Menschen in Fernost völlig andere Vorstellungen von guten Aromen und Düften haben als die hiesige europäische Bevölkerung. Internationale Unternehmen haben jene lukrative Marktlücke längst erkannt und forcieren deshalb zunehmend ihr Engagement im asiatisch-pazifischen Raum.

Aroma-Zentrum in Singapur eröffnet

Wie nun aus einer Pressemitteilung des deutschen Duftstoff-Giganten Symrise hervorgeht, hat das Unternehmen am 23. Mai 2017 in Singapur ein neues Innovations- und Technologiezentrum für Aromen feierlich eröffnet. Damit sei die erste Ausbauphase des regionalen Zentrums beendet, so der Konzern weiter. Symrise investierte bisher über 30 Millionen Euro in das Projekt.

Das Ziel: die Stärkung regionaler und lokaler Lebensmittelhersteller

Das Ziel des Forschungszentrums sei es, regionale und lokale Lebensmittelhersteller mit innovativen Neuerungen zu stärken. Ferner soll die neue Einrichtung zu einem wichtigen Drehkreuz für regionale Nahrungsmittel in Asien aufsteigen. Konkret stehe die Entwicklung neuer Aromenkompositionen im Mittelpunkt, die speziell auf den asiatischen Konsumenten zugeschnitten werden sollen.

Asien als Taktgeber für innovative Ernährungsprodukte

Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender bei Symrise, hob die Bedeutung des asiatischen Markts hervor: „Asien wird zunehmend zum globalen Taktgeber und zur globalen Inspirationsquelle für innovative Ernährungsprodukte. Im Kern dieses Megatrends findet man große Zentren für Wirtschaft, Lifestyle, Technologie, Gesundheit und Ernährung, so wie Singapur.“

Des Weiteren zeigte sich der Manager optimistisch angesichts der neuen Anlage, welche „die Zusammenarbeit, Vernetzung und Kreativität innerhalb unserer Branche weiter steigern“ werde.

Eine Goldquelle?

Sollte die ambitionierte Initiative tatsächlich erfolgreich verlaufen, würde sich Symrise meiner Meinung nach eine echte Goldquelle sichern, welche langfristig wohl so schnell nicht versiegen würde.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.