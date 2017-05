Symrise: „Der perfekte Partner“?

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

seit mehr als 50 Jahren ist der Aroma-Riese Symrise nun schon auf dem britischen Markt vertreten. Wie einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung des Konzerns zu entnehmen ist, hat Symrise nun eine Vereinbarung unterzeichnet, welche die Übernahme des Saftlieferanten Cobell zum Ziel hat. Cobell gilt als wichtigster Lieferant für Gemüse- sowie Obstsäfte auf der Insel und zählt gleichzeitig zu den größten Lieferanten in Europa.

Position in Großbritannien soll verstärkt werden

Mit der Akquisition will die Symrise AG ihre gute Position in Großbritannien weiter ausbauen. Der konkrete Anlass des Ganzen: Mithilfe der Übernahme will man die Lieferzeiten deutlich verringern, und die Kundennähe fördern. Anfang Juli 2017 soll der Deal abgeschlossen sein. Konkrete finanzielle Einzelheiten wurden indes nicht genannt.

„Der perfekte Partner“

Dirk Bennwitz, Leiter Aromen der Region EAME bei Symrise, betonte sichtlich überzeugt, dass „Cobell […] fest am britischen Markt etabliert“ sei und „extrem kundenorientiert“ arbeite. „Somit ist es der perfekte Partner für Symrise“, so Bennwitz weiter. In Zusammenarbeit mit Cobell wolle man der steigenden Nachfrage nach „innovativen Getränkelösungen“ gerecht werden, indem die „beeindruckenden Anwendungs- und Fertigungskapazitäten von Cobell“ deutliche Synergien mit dem „starken Portfolio“ von Symrise entfalten werden.

Cobell freut sich auch

Beim Saftlieferanten gab man sich ebenfalls erfreut: „Wir freuen uns, einen starken neuen Eigentümer für Cobell gefunden zu haben. Symrise teilt unsere Werte – sowohl kulturell, als auch aus geschäftlicher Sicht“, so der Cobell-Geschäftsführer Nick Sprague.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.