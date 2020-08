Symrise oder Delivery Hero: Welche Aktie ist der bessere Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Delivery Hero (WKN: A2E4K4) hat das Rennen um den DAX-Einzug gewonnen. Seit dem 24.08. ist die Delivery Hero-Aktie offiziell Mitglied des DAX. Symrise (WKN: SYM999) wird daher vorerst weiter im MDAX bleiben. Aber ist es deswegen auch die bessere Entscheidung für Anleger, die Delivery Hero-Aktie zu kaufen? Nicht unbedingt!

Delivery Hero ist hochdefizitär

Denn Delivery Hero ist noch ein sehr junges Unternehmen, das erst noch beweisen muss, dass es ein tragfähiges Geschäftsmodell hat. Seit der Gründung 2011 hat der DAX-Neuling bisher noch kein einziges Jahr mit einem Gewinn abgeschlossen. Im letzten Jahr lag der Verlust vor Steuern bei 663,4 Mio. Euro. Im Jahr davor ist ein Verlust von 258,8 Mio. Euro angefallen.

Das ist eigentlich nicht die Art von Zahlen, die man von einem DAX-Unternehmen erwartet. Insbesondere die Marketingaufwendungen sind gigantisch. Allein im letzten Geschäftsjahr wurden 495 Mio. Euro ins Marketing investiert. Das Ergebnis dieser riesigen Investition war ein Umsatzanstieg um 86 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,2 Mrd. Euro.

Ob das Wachstum auch ohne die exorbitanten Marketingaufwendungen möglich wäre, ist allerdings fraglich. Damit ist auch unklar, ob Delivery Hero bei steigenden Umsatzzahlen überhaupt profitabel arbeiten kann oder ob die Umsätze bei fallenden Investitionen ebenfalls fallen würden.

Trotz der horrenden Verluste ist Delivery Hero beim aktuellen Kurs von 97,26 Euro (Stand: 24.08.2020, relevant für alle Kurse) mit etwa 19 Mrd. Euro bewertet. Eine ziemlich hohe Bewertung für ein so tief in den roten Zahlen steckendes Unternehmen.

Symrise steigert den Gewinn Jahr für Jahr

Symrise dagegen wächst verhältnismäßig langsam. Dafür ist das Unternehmen profitabel und hat bereits bewiesen, dass das Geschäftsmodell profitabel ist.

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz um 8 % auf 3,4 Mrd. Euro gestiegen. Das ist natürlich nicht annähernd so spektakulär, wie die Zahlen, die Delivery Hero präsentieren konnte. Aber dafür ist das Wachstum nicht durch kostspieliges Marketing erkauft. Der Gewinn je Aktie ist im gleichen Zeitraum um 6 % auf 2,25 Euro gestiegen. Aktuell kostet eine Aktie 115,90 Euro. Damit ist Symrise mit dem 51-Fachen des letzten Jahresgewinns bewertet. Insgesamt wird Symrise mit 15,5 Mrd. Euro bewertet.

Damit ist auch Symrise definitiv nicht günstig. Anleger trauen Delivery Hero aber scheinbar dank des rapiden Umsatzwachstums mehr zu und sind bereit, das Unternehmen so viel höher zu bewerten.

Risikofreudig oder konservativ?

Hier sind offensichtlich zwei komplett unterschiedliche Investmentgelegenheiten. Die Delivery Hero-Aktie dürfte eher für risikofreudige Anleger interessant sein, die glauben, dass das Unternehmen mithilfe des rapiden Wachstums Skaleneffekte erzielen kann. Es besteht die berechtigte Hoffnung, dass die Investitionen in das Marketing eine große Zahl an Restaurants und Nutzern anlocken, die die Plattform nutzen. Denn nur wenn die Nutzer die Restaurants finden, die sie suchen, werden sie die Plattform weiter nutzen. Und wenn die Nutzerzahl steigt, werden sich auch mehr Restaurants für die Plattform entscheiden.

Allerdings gibt es eine Vielzahl an Wettbewerbern, die ebenfalls um Kunden werben. Daher ist es schwierig abzuschätzen, ob das Geschäft in den nächsten Jahren profitabel werden könnte. Sollte sich das Geschäftsmodell als nachhaltig erweisen, könnten die Gewinne die hohe Bewertung vielleicht schon bald rechtfertigen. Aber sollte es anders kommen, könnte sich die hohe Bewertung auch als übertrieben erweisen.

Symrise dagegen ist mit seinem bewährten, aber nur langsam wachsenden Geschäft eher für konservativere Anleger interessant. Der Gewinn steigt Jahr für Jahr um 5 bis 10 % und die Dividende wird ebenfalls jedes Jahr leicht angehoben. Hier sollte man also nicht erwarten, innerhalb kürzester Zeit ein Vermögen zu verdienen. Über viele Jahre gehalten wird man aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ein gutes Ergebnis erzielen.

