Symrise gelingt Coup in Großbritannien!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Liebe Leser,

gerade erst haben wir über die Eröffnung eines Innovations- und Technologiezentrums von Symrise in Singapur berichtet, da gibt der Hersteller von Duftstoffen und Aromen schon den nächsten Coup bekannt. Während der MDAX-Konzern das neue Zentrum in Singapur als Herzstück des Wachstumskurses in der Region Asien/Pazifik bezeichnete, geht es bei der neuesten Meldung um den Ausbau der Position auf dem Getränkemarkt in Großbritannien.

Die Details zum Deal!

Wie die Symrise AG berichtet, übernimmt das Unternehmen den im Jahr 1999 gegründeten Lieferanten für Obst- und Gemüsesäfte Cobell Limited. Symrise hat demnach bereits eine entsprechende Vereinbarung mit den Cobell-Gesellschaftern unterzeichnet. Cobell ist der Pressemitteilung zufolge der größte Saftlieferant im Vereinigten Königreich und zählt auch europaweit zu den führenden Anbietern. So lag der Jahresumsatz des Unternehmens im vergangenen Jahr bei 50 Mio. Britischen Pfund (umgerechnet 58 Mio. Euro).

Symrise sieht die Akquisition als ideale Ergänzung seiner Aktivitäten. Die lokale Präsenz werde verbessert und mehr Nähe zu den Kunden geschaffen, hieß es vonseiten des Unternehmens.

Treibende Kraft am Markt!

Die Übernahme stehe unter dem Motto „Know-how trifft auf Innovation“, kommentierte Dirk Bennwitz, der bei Symrise den Bereich Aromen in der Region Europa, Afrika und Naher Osten (EAME) leitet: „Indem wir die beeindruckenden Anwendungs- und Fertigungskapazitäten von Cobell mit unserem starken Portfolio an natürlichen Aromen und unserem gemeinsamen technischen Know-how verbinden, werden wir zur treibenden Kraft am Markt.“

Hinsichtlich der finanziellen Details der Übernahme vereinbarten beide Unternehmen Stillschweigen. „Der Abschluss der Transaktion ist für Anfang Juli 2017 geplant“, erklärte Symrise.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.