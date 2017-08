Symrise: Nach den Zahlen weiterhin ein Top Pick?

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Liebe Leser,

am Mittwoch letzter Woche veröffentlichte der Aroma- und Duftspezialist Symrise die Zahlen für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres. Das Resultat: Wie im Vorfeld erwartet, verbesserte der Konzern seinen Umsatz und Gewinn. Darüber hinaus stellte Symrise weiteres Wachstum in Aussicht. Die 19 Analysten, die sich die Aktie nach den Zahlen näher angeschaut haben, bewerteten die Lage allerdings höchst unterschiedlich.

Analystenmeinungen

Einen Tag nach der Zahlenveröffentlichung stufte die US-amerikanische Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel von 46 auf 45 Euro herunter. Der Grund: Mit dem von Symrise vorgelegten operativen Ergebnis (EBITDA) habe man den Expertenschätzungen (Konsensschätzung) nicht entsprochen, so die GS-Analystin Theodora Lee Joseph. Der New Yorker Finanzdienstleister empfiehlt weiterhin den Verkauf des Papiers.

Bei der Deutschen Bank sieht man die Situation jedoch völlig anders. Bereits im Anschluss an die Berichtsveröffentlichung beließ man das Kursziel mit „Buy“ bei 75 Euro. DB-Analyst Martin Dunwoodie betonte das starke Wachstum des Konzerns, welches sich besser als jenes der Konkurrenz entwickelte. Am Montag bekräftigte Tim Jones, ebenfalls Analyst bei der Deutschen Bank, diese Meinung und beließ das Kursziel abermals mit der Einstufung „Buy“ bei 75 Euro.

Ebenfalls optimistisch gibt man sich bei der DZ Bank. In einer am Dienstag veröffentlichten Studie brachte deren Analyst Thomas Maul das wichtige Konzernsegment Scent & Care ins Spiel. Dieses stehe vor einer lukrativen Wende und werde den Kurs in Zukunft beflügeln. Die DZ Bank stufte den fairen Wert der Aktie von 60 auf 69 Euro herauf und empfiehlt nun auch den Kauf des Papieres.

Analystenempfehlungen

Buy Outperform Hold Underperform Sell 3 5 13 2 3

Analystenkursziele

Maximum Minimum Median Real (16.08.17) 75,00 € 45,00 € 63,60 € 62,09 €

Auto-Aktie lässt die Börse jubeln

Der Automarkt steht vor der größten Revolution seit Jahrzehnten! Zögern Sie also nicht, sondern schlagen Sie auf der Stelle zu. Das ist die größte Gewinnchance 2017.

>> Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie den Namen der Top-Auto-Aktie 2017 kostenlos!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.