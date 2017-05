Symrise: Was ist davon zu halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Symrise-Aktionäre verbuchen heute ein Minus in ihrem Wertpapierdepot: Der Kursverlust beträgt -1,1% im Vergleich zum Vortag. Der Duft- und Aromenhersteller will mit einer Übernahme in Großbritannien seine dortige Position ausbauen. Mit den Gesellschaftern von Cobell Limited sei eine Übernahmevereinbarung unterzeichnet worden, teilte der MDax -Konzern am Dienstag mit. Cobell...